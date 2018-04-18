Чайка: Уровень преступности в России продолжает снижаться

«Оценивая общее состояние преступности в стране, следует отметить, что в 2017 г. получила развитие позитивная тенденция по ее снижению», — заявил Юрий Чайка . По его словам, было зарегистрировано свыше 2 миллионов преступлений (-4,7%). При этом он отметил рост доли особо тяжких деяний, а также связанных с незаконным оборотом наркотиков и оружия. «И во многом это результаты просчетов системы профилактики», — считает генпрокурор.

В своем докладе он вновь высказал ряд критических замечаний в адрес органов расследования. «На фоне снижения нагрузки по направленным в суд делам количество выявленных прокурорами на досудебной стадии нарушений закона (5,2 миллиона) выросло. И это при том, что в структуре правоохранительных ведомств имеется значительная по численности многоступенчатая система органов контроля», — отметил Генпрокурор. Кроме того, почти 70 процентов дел в стране рассматривается в упрощенном порядке, который, по сути, не предполагает ни длительных расследований, ни тем более реабилитации подсудимых.

По значительному количеству уголовных дел следствие ведется с превышением сроков, установленных законом. «Особо настораживает ежегодный прирост дел, сроки расследования по которым превышают 12 месяцев», — сказал Чайка, добавив, что к концу прошлого года число таких дел составляло около 4,5 тысячи. «А в Следственном комитете более 300 дел вообще расследуется свыше 3 лет», — подчеркнул он. «Данные негативные тенденции уже не первый год развиваются на фоне снижения количества регистрируемых преступлений и лиц, их совершивших», — констатировал Генпрокурор.

По значительному количеству уголовных дел следствие ведется с превышением сроков, установленных законом

"С учетом поручения президента России об усилении надзора за следствием, данного на заседании коллегии Генеральной прокуратуры в марте этого года, считаю важным отметить, что наделение прокурора отдельными полномочиями (например, по согласованию ходатайств следователей об аресте) кардинально ситуацию не изменит", — заявил Юрий Чайка. Только полноценный прокурорский надзор за процессуальной деятельностью органов следствия и право прокурора возбуждать и расследовать уголовные дела, в том числе — в отношении следователей, по его выражению, «может сдержать растущий вал допускаемых ими нарушений закона». По словам Чайки, это мнение разделяют даже процессуальные оппоненты прокуроров — адвокаты.

Поддерживают позицию Генпрокуратуры и сенаторы, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко . Она отметила, что в ходе реформирования следственных органов власти «поторопились» и приняли ряд необоснованных решений.

"По-моему, перезрело время вернуть прокуратуре контроль за следствием", — сказала глава Совфеда, добавив, что все сенаторы разделяют это мнение и готовы инициировать соответствующий законопроект при согласовании с заинтересованными ведомствами.

В своем выступлении Юрий Чайка коснулся также вопроса безопасности детей в Интернете. Он напомнил, что в прошлом году в ряде регионов зарегистрированы факты склонения несовершеннолетних к суициду. «К сожалению, приходится констатировать, что Роспотребнадзором Роскомнадзором не принимается должных мер по оперативному выявлению негативной информации и ее блокировке. Генеральной прокуратурой министру связи предложено разработать дополнительные механизмы по защите несовершеннолетних от вредоносного контента в Интернете», — добавил он.