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Около 91 тыс. участковых избиркомов будут переформированы в этом году
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Около 91 тыс. участковых избиркомов будут переформированы в этом году 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Плановая ротация составов пройдет в этом году в 91 тыс. участковых избирательных комиссий и в 52 территориальных комиссиях во всех регионах, кроме Крыма и Севастополя. Об этом сообщила в среду председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
"У нас в 83 регионах, за исключением Крыма и Севастополя, должно пройти переформирование составов участковых комиссий", — сказала она на заседании Центризбиркома.
"В 2018 году будут сформированы в новых составах 52 территориальные избирательные комиссии и почти 91 тыс. участковых комиссий", — уточнила глава ЦИК.
Памфилова призвала коллег в регионах строго следовать закону в процессе формирования избиркомов и не допускать переназначения в их состав людей, к кому есть претензии по итогам прошлых выборов. Она попросила глав региональных избирательных комиссий взять процедуру под личный контроль.
"Я бы просила очень тщательно и внимательно подойти к этому вопросу. Надеюсь, что будет хорошее репрезентативное обновление комиссий, спектр как и партийный, политический, так и вообще срез общества был представлен", — отметила она.
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