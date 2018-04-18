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Более 45 млн руб потратят власти Ликино‑Дулева на соцсферу и безопасность в 2018 году
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Более 45 млн руб потратят власти Ликино‑Дулева на соцсферу и безопасность в 2018 году 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Расходы городского округа Ликино-Дулево в 2018 году на социальную сферу и безопасность составят более 45 миллионов рублей, необходимые средства планируют изыскать, в том числе из налоговых и неналоговых поступлений, сообщается на сайте муниципалитета.
«Порядка 46,9 миллиона рублей будет потрачено из бюджета городского округа Ликино-Дулево на социальную сферу и безопасность в 2018 году. В первую очередь будут учтены наказы избирателей. Так, около 2 миллионов направят на приобретение мебели, музыкальных инструментов, инвентаря, ремонт и замену окон в учреждениях образования, культуры и спорта. Еще 565 тысяч предназначены для финансирования программы по обеспечению муниципальных учреждений образования доступом в интернет», — говорится в сообщении.
По данным Орехово-Зуевского информагентства, 900 тысяч рублей направят на ремонт фасада здания школы №6 в Куровском. Около 1,9 миллиона войдут в софинансирование программы приобретения аппаратно-программных комплексов общеобразовательных организаций. Еще 40 миллионов рублей станут первым взносом в приобретение социально важного объекта — Куровских очистных сооружений.
«Для повышения уровня безопасности власти городского округа потратят 2,4 миллиона на внедрение современных технических средств видеонаблюдения в местах массового пребывания людей. Так, в 21 учреждении образования и культуры городов Дрезна, Куровское и Ликино-Дулево будут установлены 42 видеокамеры. Необходимые средства планируется изыскать из налоговых и неналоговых поступлений и других источников», — заключается в сообщении.
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