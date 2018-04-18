Более 45 млн руб потратят власти Ликино‑Дулева на соцсферу и безопасность в 2018 году

Расходы городского округа Ликино-Дулево в 2018 году на социальную сферу и безопасность составят более 45 миллионов рублей, необходимые средства планируют изыскать, в том числе из налоговых и неналоговых поступлений, сообщается на сайте муниципалитета.

«Порядка 46,9 миллиона рублей будет потрачено из бюджета городского округа Ликино-Дулево на социальную сферу и безопасность в 2018 году. В первую очередь будут учтены наказы избирателей. Так, около 2 миллионов направят на приобретение мебели, музыкальных инструментов, инвентаря, ремонт и замену окон в учреждениях образования, культуры и спорта. Еще 565 тысяч предназначены для финансирования программы по обеспечению муниципальных учреждений образования доступом в интернет», — говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, 900 тысяч рублей направят на ремонт фасада здания школы №6 в Куровском . Около 1,9 миллиона войдут в софинансирование программы приобретения аппаратно-программных комплексов общеобразовательных организаций. Еще 40 миллионов рублей станут первым взносом в приобретение социально важного объекта — Куровских очистных сооружений.