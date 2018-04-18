Ростех и UNICOM Bangladesh подписали соглашение о продвижении российских ИТ-решений

ООО «РусАйТиЭкспорт» (RITE, входит в Национальный Центр Информатизации Госкорпорации Ростех ) и холдинг UNICOM Bangladesh, объединяющий компании в сфере информационных и коммуникационных технологий, цифровых СМИ и рекламы, заключили соглашение о сотрудничестве в сфере продвижения российских ИТ-решений на территории Бангладеш

Подписание соглашения состоялось 11 апреля в столице Бангладеш, г. Дакка . В рамках сотрудничества RITE намерен заключить контракты по внедрению и обслуживанию ИТ-решений в сферах умного города, комплексной безопасности и электронного правительства. Со своей стороны компания Unicom будет проводить аналитические исследования рынка и презентации услуг, представляемых RITE, а также заниматься адаптацией российских ИТ-решений на рынке Бангладеш. Компании намерены совместно находить перспективные проекты в различных сферах экономики Бангладеш

Как отметил директор по международному сотрудничеству Госкорпорации Ростех Виктор Кладов , страны Южной и Юго-Восточной Азии демонстрируют стабильный интерес к российским ИТ-решениям в сфере безопасности и комфорта городской среды для граждан.

«Наши разработки в сферах комплексной безопасности, умного города, электронного правительства могут стать основой цифровизации экономики в Бангладеш и других государствах-партнерах, которые заинтересованы в развитии соответствующих инфраструктур. Мы предлагаем комплексные решения — от отдельных устройств и видов «софта» до системных цифровых продуктов для госуправления, здравоохранения, промышленности, коммунального хозяйства, других отраслей. Это ИТ-решения современного уровня, конкурентоспособные по качеству и цене, которые мы готовы полностью кастомизировать под нужды конкретного заказчика с последующей передачей прав на созданные в рамках проекта информационные системы», — прокомментировал он.

«Компетенции компании RITE в цифровизации оказываемых государством услуг и кибербезопасности, а также решения для банковского сектора из их портфеля были высоко оценены потенциальными клиентами из Бангладеш. Мы рассчитываем, что первыми использовать российские ИТ-решения начнут почтовая служба нашей страны и подразделения Министерства внутренних дел », — сказал генеральный директор UNICOM Шахид ул Мунир.

RITE — глобальный интегратор лучших российских ИТ-решений на мировом рынке. Компания обладает компетенциями высокого уровня в области международного продвижения комплексных ИТ-решений на рынках стран Латинской Америки, Ближнего Востока, Азии, Африки. Работая в тесной кооперации с российскими экспортными банками, компания способна предложить проектное финансирование под реализацию своих решений. Основными продуктовыми направлениями являются «Электронное правительство», «Умный город», комплексные системы безопасности, системы автоматизации бизнес процессов.