Ещё
Бондарев: США преподнесли мировому сообществу грубую ложь
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бондарев: США преподнесли мировому сообществу грубую ложь 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
США «в очередной раз преподнесли миру грубую ложь». Об этом заявил глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
Он отметил, что ракетные удары по Сирии, совершённые США и союзниками, «с точки зрения международного права и устава ООН — агрессия против суверенного государства». «Нанесённые удары подтвердили заключения ОЗХО — если бы на поражённых объектах было бы химическое оружие, то были бы зафиксированы взрывы и распространение отравляющих веществ. Таких фактов не зафиксировано», — сообщил Виктор Бондарев.
В связи с этим сенатор заявил, что «в очередной раз США преподнесли мировому сообществу грубую ложь» по поводу химатак в Сирии. При этом Виктор Бондарев отметил, что плотность налёта в этот раз была очень высокая и количество ракет, выпущенных по объектам, было самое большое за всю историю сирийской войны.
Вместе с тем экс-главнокомандующий ВКС России подчеркнул высокую боеспособность систем сирийских ПВО, которые во многом формировались с помощью России. «Лишь заблаговременное принятие мер о передислокации войск и населения позволило избежать человеческих потерь. Мы готовы и далее укреплять системы ПВО в Сирии, создавая эшелонированные рубежи обороны уже сейчас. Надеюсь, что это отрезвит горячие головы, в том числе из состава натовских генералов», — заявил Виктор Бондарев.
Парламентская газета: последние новости
Цивилев уволил четырех заместителей Два верхних этажа ТЦ «Зимняя вишня» достроили незаконно Путин остановил приватизацию «Роснано» после сигнала ФСБ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нападение на школу произошло в Башкирии272
США разместили в Греции ядерное оружие294
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда13
Засосало насмерть58
Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях1069
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:53
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда
Происшествия
00:51
Украина показала поставленные Польшей БМП
Украина Армия
00:47
Вальяжный московский манул что-то заподозрил
Общество
00:13
Отставшего от мамаши щенка спас водитель
Общество
02:41
Оккультисты орудуют на кладбище в Челябинске
Происшествия Общество
01:07
Из терпящего бедствие лайнера вели репортаж
Происшествия
00:59
Нападение на школу произошло в Башкирии
Происшествия Пожары
02:58
Путину не везет с западноевропейскими коллегами
Политика Статьи
01:35
Кэти Перри оконфузилась в прямом эфире
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение