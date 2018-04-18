Бондарев: США преподнесли мировому сообществу грубую ложь 

США «в очередной раз преподнесли миру грубую ложь». Об этом заявил глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
Он отметил, что ракетные удары по Сирии, совершённые США и союзниками, «с точки зрения международного права и устава ООН — агрессия против суверенного государства». «Нанесённые удары подтвердили заключения ОЗХО — если бы на поражённых объектах было бы химическое оружие, то были бы зафиксированы взрывы и распространение отравляющих веществ. Таких фактов не зафиксировано», — сообщил Виктор Бондарев.
В связи с этим сенатор заявил, что «в очередной раз США преподнесли мировому сообществу грубую ложь» по поводу химатак в Сирии. При этом Виктор Бондарев отметил, что плотность налёта в этот раз была очень высокая и количество ракет, выпущенных по объектам, было самое большое за всю историю сирийской войны.
Вместе с тем экс-главнокомандующий ВКС России подчеркнул высокую боеспособность систем сирийских ПВО, которые во многом формировались с помощью России. «Лишь заблаговременное принятие мер о передислокации войск и населения позволило избежать человеческих потерь. Мы готовы и далее укреплять системы ПВО в Сирии, создавая эшелонированные рубежи обороны уже сейчас. Надеюсь, что это отрезвит горячие головы, в том числе из состава натовских генералов», — заявил Виктор Бондарев.