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Россия предложила Южной Корее подключиться к проекту в КНДР
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Россия предложила Южной Корее подключиться к проекту в КНДР 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: © РИА Новости / Мария Фролова
ВЛАДИВОСТОК, 18 апр — РИА Новости. Москва предлагает южнокорейским компаниям подключиться к проекту в северокорейском Раджине, надеется на позитивный ответ, заявил посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.
"Мы предлагаем нашим коллегам — южнокорейским коллегам и северокорейским коллегам — рассмотреть возможность подключения к раджинскому проекту. Раджинский проект санкциями не запрещен, и поэтому, если южнокорейские компании вдруг примут решение о том, чтобы уголь из России через Раджин шел не только в Китай, но и в Южную Корею, от этого выиграли бы все", — считает дипломат.
"Рассчитываем, что они к нам прислушаются", — отметил он в интервью «Общественному телевидению Приморья».
Ранее РЖД совместно с Северной Кореей реконструировали железнодорожную линию Хасан — Раджин (Наджин) (Россия — КНДР) и порт Раджин, через который сейчас экспортируется российский уголь.
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