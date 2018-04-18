Россия предложила Южной Корее подключиться к проекту в КНДР

"Мы предлагаем нашим коллегам — южнокорейским коллегам и северокорейским коллегам — рассмотреть возможность подключения к раджинскому проекту. Раджинский проект санкциями не запрещен, и поэтому, если южнокорейские компании вдруг примут решение о том, чтобы уголь из России через Раджин шел не только в Китай , но и в Южную Корею , от этого выиграли бы все", — считает дипломат.

"Рассчитываем, что они к нам прислушаются", — отметил он в интервью «Общественному телевидению Приморья».