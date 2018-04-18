ОКБ: больше всего кредитных мошенников — на Северном Кавказе

Доля заявок, отмеченных как потенциально мошеннические, в сервисах онлайн-кредитования почти в четыре раза выше, чем в банках. Таковы данные совместного исследования Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ) и сервиса MoneyMan за 2016—2017 годы.

В банковском секторе наблюдается сокращение доли подозрительных заявок более, чем в два раза — с 3,4% до 1,5% в 2017-м. Доля заявок в альтернативном онлайн-кредитовании за этот период выросла на 1 п.п. — до 5,7%. Чаще всего мошенники пытаются взять заем по чужому паспорту. Все подозрительные заявки отклоняются.

Мошенники предпочитают пользоваться дистанционными сервисами, а не приходить в банк лично, объясняет гендиректор MoneyMan Ирина Хорошко. Недобросовестные заявители зачастую полагают, что сервисы онлайн-кредитования уделяют меньше внимания проверке потенциальных клиентов и их системы скоринга и противодействия мошенничеству слабее, чем в традиционных банках, добавляет она.

При этом уровень одобренных займов, признанных мошенническими, в онлайн-сервисах очень мал. За год он сократился с 0,6% до 0,3%. Игроки внедряют более современные системы скоринга, идентификации и аутентификации, объясняет Ирина Хорошко. Поскольку у онлайн-кредиторов отсутствует этап физической встречи с заемщиком, скоринговые модели у них часто более изощрены, чем у банков, сказала Ирина Хорошко.

«Северный Кавказ традиционно является наиболее проблемным регионом для кредитного бизнеса, заявки оттуда подвергаются наиболее тщательной проверке. Отчасти это связано с высокой безработицей и низким уровнем жизни в этом регионе. Меньше всего подозрительных заявок в онлайн-сервисы приходит из ЦФО. В будущем мы увидим, что банки будут покупать технологические решения онлайн-сервисов для борьбы с мошенничеством. Передовые банки сейчас предлагают заполнять кредитные заявки дистанционно, физическая встреча происходит зачастую только при получении кредитной карты или подписании договора. Они все чаще начнут сталкиваться с мошенничеством в нижнем массовом сегменте», — отмечает Ирина Хорошко.

Продуктовый виджет