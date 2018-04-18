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В российских регионах появится «стрит-ритейл»
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Напавший на школу в Башкирии вел "тетрадь смерти"

В российских регионах появится «стрит-ритейл» 

Газета.Ru 57 минут назад
Фото: Газета.Ru
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что министерство подготовило законопроект, который направлен на развитие нестационарной и мобильной торговли. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
"Мы подготовили законопроект, направленный на развитие нестационарной и мобильной торговли и начали с регионами формирование полноценного стрит-ритейла", — сказал Мантуров на заседании коллегии министерства.
Ранее Президент России Владимир Путин рассказал о проблеме регионального протекционизма производителей в стране.
Он также подчеркнул, что региональный протекционизм наблюдается даже у тех регионов, которые показывают хорошие результаты развития.
Как стало известно, правительство смягчило условие реструктуризации задолженности регионов.
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