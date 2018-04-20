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Канавинский мост остался без восстановленной подсветки
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Канавинский мост остался без восстановленной подсветки 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
В феврале 2013 года администрация Нижнего Новгорода сообщила о монтаже декоративной подсветки Канавинского моста. Работы обошлись бюджету в 50 млн рублей, ещё 1,7 млн рублей планировалось потратить на охрану.
В 2014 году с моста украли кабель, и иллюминации не стало. Стоимость похищенного кабеля оценивается в 75 263 рубля. Найти похитителей полиция так и не смогла.
В октябре прошлого года бывший сити-менеджер Сергей Белов заявлял, что подсветку можно восстановить, если найти дополнительные деньги.
— Предварительная стоимость работ составляет больше 25 млн рублей. Я дал поручение просчитать смету расходов, будем изыскивать деньги. Постараемся восстановить подсветку Канавинского моста к чемпионату мира, — сообщил тогда Сергей Белов.
А потом власть в городе опять поменялась. Сергей Белов за город отвечать перестал. Теперь он генеральный директор нижегородского «Водоканала» и до подсветки ему дела нет.
Однако читатели NN.ru не забыли эту историю и попросили редакцию выяснить — будет ли все-таки украшен цветовой иллюминацией мост, который во время ЧМ-18 свяжет фанатскую зону и стадион «Нижний Новгород».
Ответ пресс-службы был лаконичен.
— В настоящий момент вопрос о восстановлении подсветки Канавинского моста к Чемпионату мира администрацией не рассматривается. — написали нам из мэрии.
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