Канавинский мост остался без восстановленной подсветки

В феврале 2013 года администрация Нижнего Новгорода сообщила о монтаже декоративной подсветки Канавинского моста. Работы обошлись бюджету в 50 млн рублей, ещё 1,7 млн рублей планировалось потратить на охрану.

В 2014 году с моста украли кабель, и иллюминации не стало. Стоимость похищенного кабеля оценивается в 75 263 рубля. Найти похитителей полиция так и не смогла.

В октябре прошлого года бывший сити-менеджер Сергей Белов заявлял, что подсветку можно восстановить, если найти дополнительные деньги.

— Предварительная стоимость работ составляет больше 25 млн рублей. Я дал поручение просчитать смету расходов, будем изыскивать деньги. Постараемся восстановить подсветку Канавинского моста к чемпионату мира, — сообщил тогда Сергей Белов.

А потом власть в городе опять поменялась. Сергей Белов за город отвечать перестал. Теперь он генеральный директор нижегородского «Водоканала» и до подсветки ему дела нет.

Однако читатели NN.ru не забыли эту историю и попросили редакцию выяснить — будет ли все-таки украшен цветовой иллюминацией мост, который во время ЧМ-18 свяжет фанатскую зону и стадион «Нижний Новгород».

Ответ пресс-службы был лаконичен.

— В настоящий момент вопрос о восстановлении подсветки Канавинского моста к Чемпионату мира администрацией не рассматривается. — написали нам из мэрии.