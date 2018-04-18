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«Яхта Сталина» станет музеем на воде
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«Яхта Сталина» станет музеем на воде 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Московское речное пароходство продало построенный в 1934‐м году теплоход «Максим Горький», известный как «яхта Сталина». Судно было выкуплено дирекцией ФГБУ «Канал имени Москвы».
После реконструкции оно превратится в музей, в который сможет попасть любой желающий. Теплоход был построен на нижегородской верфи «Красное Сормово», он предназначался для пользования Иосифом Сталиным. Однако никаких документальных свидетельств о том, что генеральный секретарь
когда-либо
путешествовал на нем — нет. Зато на «Максиме Горьком» совершенно точно отдыхали другие руководители СССР. В частности, Никита Хрущев, Леонид Брежнев и Вячеслав Молотов.
Когда появилась информация о том, что этот теплоход, который очень многое значит и для москвичей, и для сотрудников «Канала имени Москвы», и для ветеранов, уходит в дружественный нам Айзербаджан, и руководством агенства морского и речного транспорта было принято решение выкупить это судно
Герман Елянюшкин, руководитель ФГБУ «Канал имени Москвы».
В экспозицию войдут предметы из музея Канала имени Москвы: оцифрованные фотографии и исторические артефакты, которые помогут посетителям совершить увлекательную прогулку по реке времени. «Яхта Сталина» обошлась каналу имени Москвы в 280 тысяч евро. В начале
2000-х  годов на «Максиме Горьком» была проведена реставрация внутренних помещений, а также заменен двигатель и система навигации. Некоторое время после этого судно использовалось как прогулочное и банкетное, но с 2014 года работало как ресторан.
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