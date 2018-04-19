В Москве продаётся «яхта Сталина»

Московское речное пароходство продаёт старый теплоход. «Максиму Горькому» уже 84 года. Судно построили на верфи в Нижнем Новгороде специально для Иосифа Сталина. Так называемую «Яхту Сталина» оценили в 20 миллионов рублей.