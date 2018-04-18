Природнадзор Югры проведет операцию «Наст», чтобы защитить лосей

С 14 по 23 апреля инспекторы Природнадзора Югры проведут операцию «Наст», чтобы защитить лосей от браконьеров.

Дело в том, что плотная корка на поверхности снега, образующаяся в результате постоянного таяния и замерзания снега, препятствует передвижению животных. Из-за этого лоси становятся легкой добычей для охотников.

Госинспекторы и сотрудники правоохранительных органов будут патрулировать охотничьи угодья, места расположения охотничьих баз, изб, заимок при помощи беспилотного летательного аппарата. Итоги профилактического мероприятия подведут 27 апреля.

Напомним, что совсем недавно охотник из Нефтеюганского района незаконно убил лося, за это на него завели уголовное дело.