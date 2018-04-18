Суд запретил перекладывать штраф на работника

Такое решение приняла апелляционная коллегия Ростовского областного суда. Пассажирскую компанию подвергли административному наказанию в виде штрафа в размере 30 000 рублей за неподписание с одним их работников соглашения об изменении условий его трудового договора.

Предприятие решило переложить незапланированные финансовые издержки на начальника кадровой службы и ведущего специалиста по управлению персоналом, но последний возмещать расходы добровольно отказался.

Городской суд поддержал позицию специалиста указав, что штраф не является ущербом, возмещаемым в порядке привлечения работника к материальной ответственности. Попытку организации освободиться от последствий нарушения закона служители Фемиды назвали противоречащей сути административного наказания.

Апелляция с такой оценкой обстоятельств дела согласилась.

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ Ростовского областного суда от 27.02.2018 № 33-3330/2018

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»