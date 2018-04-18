Ещё
Суд запретил перекладывать штраф на работника
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Напавший на школу в Башкирии вел "тетрадь смерти"
Напавший на школу в Башкирии вел "тетрадь смерти"

Суд запретил перекладывать штраф на работника 

Время бухгалтера 1 час назад
Такое решение приняла апелляционная коллегия Ростовского областного суда. Пассажирскую компанию подвергли административному наказанию в виде штрафа в размере 30 000 рублей за неподписание с одним их работников соглашения об изменении условий его трудового договора.
Предприятие решило переложить незапланированные финансовые издержки на начальника кадровой службы и ведущего специалиста по управлению персоналом, но последний возмещать расходы добровольно отказался.
Городской суд поддержал позицию специалиста указав, что штраф не является ущербом, возмещаемым в порядке привлечения работника к материальной ответственности. Попытку организации освободиться от последствий нарушения закона служители Фемиды назвали противоречащей сути административного наказания.
Апелляция с такой оценкой обстоятельств дела согласилась.
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ Ростовского областного суда от 27.02.2018 № 33-3330/2018
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
Время бухгалтера: последние новости
Фискалы рассказали, как заполнить декларацию по НДС за 1 квартал Жена может оказать мужу экономически оправданные услуги Неуплата НДС со ссылкой на письма Минфина и ФНС снимает все претензии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нападение на школу произошло в Башкирии279
США разместили в Греции ядерное оружие321
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда19
Засосало насмерть61
Украина показала поставленные из Польши БМП129
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:10
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти
Происшествия
01:53
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда
Происшествия
00:51
Украина показала поставленные Польшей БМП
Украина Армия
00:47
Вальяжный московский манул что-то заподозрил
Общество
00:13
Отставшего от мамаши щенка спас водитель
Общество
02:41
Оккультисты орудуют на кладбище в Челябинске
Происшествия Общество
01:07
Из терпящего бедствие лайнера вели репортаж
Происшествия
00:59
Нападение на школу произошло в Башкирии
Происшествия Пожары
02:58
Путину не везет с западноевропейскими коллегами
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение