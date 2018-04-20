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Житель Череповца обварился насмерть, желая отомстить не пустившим его в гости
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Житель Череповца обварился насмерть, желая отомстить не пустившим его в гости 

Вести.Ru 47 минут назад
Фото: Вести.Ru
В Череповце следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины в подвале жилого дома.
По предварительным сведениям, он пришел в гости к знакомым, но в квартиру его не впустили. В отместку за поведение знакомых мужчина проник в подвал дома и открыл вентиль системы отопления.
В этот момент его сильно ошпарило хлынувшей горячей водой. Мужчина погиб на месте, сообщает региональное управление СК РФ.
Проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий для выяснения всех обстоятельств трагедии. Для установления доподлинных причин смерти мужчины проводятся судебно-медицинские исследования.
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