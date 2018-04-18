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Да кому они нужны? Почему в Коми старики умирают в одиночестве
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Да кому они нужны? Почему в Коми старики умирают в одиночестве 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
В апреле спасателям Коми пришлось выламывать двери в квартирах троих пожилых людей. 4 апреля в Ухте они успели вскрыть квартиру бабушки, которая в тяжёлом состоянии лежала на полу. 10 апреля в Инте в квартире обнаружили тело женщины 1938 года рождения, а в тот же день в Ухте в одной из квартир нашли уже мёртвую старушку.
Чья ответственность?
Член общественного совета при Минсоцтруда Коми, координатор одного из волонтёрских движений и преподаватель СГУ Наталья Бутрим считает, что в первую очередь ответственность за пожилых должны нести родственники.
«Даже если жизнь сложилась так, что старики живут в другом городе, нужно постараться создать вокруг них «кокон»: звонить по несколько раз в день, договориться с медицинскими и социальными службами о необходимом уходе, если человек в этом нуждается, нанять сиделку, — говорит она. — На экстренные случаи можно оставить кому-то из друзей, которым доверяете, ключ от квартиры пожилого родственника».
Бутрим считает, что частично на себя роль помощника могли бы взять общественные организации. Их помощь пригодилась бы в первую очередь тем, кто уже переносил инфаркты и инсульты. Но если бы волонтёры приходили к престарелым людям по два-три раза в неделю, то это превратилось бы в работу, мотивировать на которую очень непросто. Возможно, их удалось бы удержать записью в трудовой книжке о трудовом стаже или другими видами поощрения от государства.
Никто не придёт
А пока большая часть добровольческих объединений устраивает разовые акции, приуроченные к каким-либо датам или событиям. Так, например, работают «Волонтёры Победы». Анна Гагарина, их руководитель в регионе, рассказывает, что они проводят множество акций для ветеранов Великой Отечественной войны. Например, находят водителей-волонтёров, которые готовы бесплатно отвезти ветеранов в больницу или на какое-то мероприятие.
«Один из главных наших принципов — «не только 9 Мая». Поэтому мы навещаем ветеранов, помогаем по дому — делаем уборку, приносим воду, продукты питания, готовим. Конечно же, поздравляем с праздниками, приглашаем на наши мероприятия, а также записываем воспоминания ветеранов ВОВ и выпускаем диски с ними», — говорит Анна Гагарина.
Органы соцзащиты также вносят свою лепту. Пожилых людей могут обслуживать не только в центрах, но и на дому. Причём такая форма обслуживания даже приветствуется — людей стараются не вырывать из привычных условий жизни. Но проблема в том, что вся работа органов соцзащиты носит заявительный характер. Если старик не пришёл сам в соццентр или не попросил, чтобы пришли к нему, и не подписал бумагу, государство не имеет права вмешиваться в его жизнь и навязывать своё внимание и заботу. Выходит, что тот, кто остаётся по-настоящему один, зачастую сам так решает.
«Население страны и Коми стареет. Трудоспособное население покидает регион, — говорит Наталья Бутрим. — И проблема одиноких стариков с каждым годом будет вставать всё острее. И нам с вами предстоит искать выход из сложившейся ситуации».
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