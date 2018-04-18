Сергей Горин покинул пост министра культуры Нижегородской области 

Сегодня покинул свой пост министр культуры Нижегородской области Сергей Горин, он назначен советником губернатора, сообщили «РГ» в пресс-службе правительства региона.
Чиновник, которому в мае исполнится 66 лет, ушел в отставку по собственному желанию. Нового министра планируется выбрать по конкурсу, в конкурсную комиссию врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин пообещал привлечь видных деятелей культуры.
На данный момент обязанности министра исполняет первый заместитель Татьяна Маврина.
Досье «РГ»
Сергей Горин родился 26 мая 1952 года в деревне Хохловка Пителинского района Рязанской области. Окончил Горьковскую консерваторию им. М. И. Глинки по специальности «Баян», работал преподавателем, директором музыкальной школы № 9. В 1998 — 2013 годах — директор департамента культуры администрации Нижнего Новгорода, с 2013 года — министр культуры Нижегородской области.