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Министр культуры Нижегородской области покинул свой пост
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Напавший на школу в Башкирии вел "тетрадь смерти"
Напавший на школу в Башкирии вел "тетрадь смерти"

Министр культуры Нижегородской области покинул свой пост 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
В областном министерстве культуры корреспонденту NN.ru подтвердили эту информацию. Причины отставки и дальнейшее трудоустройство Горина там не комментируют.
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