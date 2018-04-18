Московское УФАС выявило картельный сговор в ходе закупки услуг по обслуживанию грузовиков для спасателей

Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве (Московское УФАС России) выявило признаки картельного сговора в ходе закупки услуг по обслуживанию и ремонту грузовых автомобилей для Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного УФАС России.

«Московское УФАС России выявило признаки картельного сговора между ООО «Ремтехсил» и ООО «Автосфера-Л» в ходе электронного аукциона на закупку услуг по техническому обслуживанию и ремонту грузовых автомобилей отечественного производства для нужд Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда. Общая начальная (максимальная) цена по контракту составила 4 млн руб.», — сказали в пресс-службе.

Как поясняется, ООО «Ремтехсил» и ООО «Автосфера-Л» фактически не вели конкурентную борьбу друг с другом, в результате чего снижение по аукциону составило лишь 1% от начальной (максимальной) цены контракта.

«Действия компаний привели к тому, что ФГКУ «Государственный центральный аэромобильный спасательный отряд» было вынуждено осуществлять закупку для своих нужд по завышенным ценам», — уточняется в сообщении.