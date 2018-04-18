Система распознавания лиц ловит преступников в московском метро

Задерживать граждан, находящихся в федеральном розыске, поможет новая система распознавания лиц с помощью видеокамер, тестирование которой уже ведется в московском метро, на некоторых вокзалах и стадионах. Пилотный проект обошелся городу в 30 миллионов рублей.

О внедрении системы, аналогичной применяемой в КНР , пишет в среду «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу «Московского метрополитена». Там не стали раскрывать конкретные станции, где уже работает система, но сообщили, что это места «с большим пассажиропотоком» и добавили, что благодаря разпознаванию лиц уже задержано «существенное» количество подозреваемых.

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Применяемое в системе программное обеспечение позволяет, анализируя видеопоток с установленных в городе камер видеонаблюдения, распознавать до 20 лиц в секунду. Для этого используются фотографии из базы данных федерального розыска. Когда обнаруживается соответствие, сигнал об этом поступает дежурному на мобильное устройство. Там установлена программа, где полицейский может самостоятельно сравнить фото из базы и кадр с видеокамеры, а также уточнить анкетные данные разыскиваемого гражданина и причину, по которой он находится в розыске.

В пилотном проекте участвуют несколько российских компаний, имеющих качественные разработки в области систем распознавания лиц. Об этом изданию сообщил технический директор одной из них, Vocord, Алексей Кадейшвили. Системы, разработанные Vocord, уже используются на вокзалах в Адлере и Рязани , а также на стадионе в Омске

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Кадейшвили уточнил, что обычные «камеры общего обзора» для систем распознавания лиц не подходят — доля ошибок системы в случае их использования может достигать 30%. Чтобы все работало без сбоев, используются специальные камеры. Причем, чтобы лучше «видеть» лица, устанавливаться они должны против направления движения пассажиров и «смотреть» под углом не более 15 градусов.

По словам представителя Vocord, подобные пилотные тесты проводились ФГУП «Московский метрополитен» уже неоднократно, однако в итоге назначенные тендеры отменялись и до полноценного развертывания дело не доходило.