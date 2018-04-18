Ещё
Власти Крыма заявили о необходимости крупного конгресс-центра для проведения форумов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Напавший на школу в Башкирии вел "тетрадь смерти"
Напавший на школу в Башкирии вел "тетрадь смерти"

Власти Крыма заявили о необходимости крупного конгресс-центра для проведения форумов 

ТАСС 1 час назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апреля. /ТАСС/. Республике Крым для проведения масштабных международных форумов необходим крупный конгресс-центр, сообщил в среду журналистам вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.
"Становится насущной темой строительство в Крыму крупного международного конгресс-центра, поскольку нынешних площадок уже не хватает", — сказал он, говоря о подготовке Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).
По словам Мурадова, из-за нехватки мест пришлось отказать в приезде на ЯМЭФ некоторым бизнесменам, которые хотели в нем участвовать. «Некоторых бизнесменов не удалось включить для участия, потому что мест нет. Предел — три тысячи человек, которые могут принять участие в форуме», — отметил вице-премьер.
Мурадов подтвердил, что участие в ЯМЭФ примут представители около 60 стран мира, всего около трех тысяч человек.
Четвертый Ялтинский международный экономический форум пройдет 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России».
ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.
ТАСС: последние новости
Врио губернатора Кузбасса Цивилев уволил четверых заместителей Стартовал третий этап продаж билетов на матчи ЧМ-2018 по футболу Мэр Казани обсудит с общественностью проект строительства мусорного завода
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нападение на школу произошло в Башкирии281
США разместили в Греции ядерное оружие321
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда19
Засосало насмерть61
Украина показала поставленные из Польши БМП132
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:10
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти
Происшествия
01:53
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда
Происшествия
00:51
Украина показала поставленные Польшей БМП
Украина Армия
00:47
Вальяжный московский манул что-то заподозрил
Общество
00:13
Отставшего от мамаши щенка спас водитель
Общество
02:41
Оккультисты орудуют на кладбище в Челябинске
Происшествия Общество
01:07
Из терпящего бедствие лайнера вели репортаж
Происшествия
00:59
Нападение на школу произошло в Башкирии
Происшествия Пожары
02:58
Путину не везет с западноевропейскими коллегами
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение