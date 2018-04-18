Власти Крыма заявили о необходимости крупного конгресс-центра для проведения форумов

"Становится насущной темой строительство в Крыму крупного международного конгресс-центра, поскольку нынешних площадок уже не хватает", — сказал он, говоря о подготовке Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

По словам Мурадова, из-за нехватки мест пришлось отказать в приезде на ЯМЭФ некоторым бизнесменам, которые хотели в нем участвовать. «Некоторых бизнесменов не удалось включить для участия, потому что мест нет. Предел — три тысячи человек, которые могут принять участие в форуме», — отметил вице-премьер.

Мурадов подтвердил, что участие в ЯМЭФ примут представители около 60 стран мира, всего около трех тысяч человек.

Четвертый Ялтинский международный экономический форум пройдет 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России ».

ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.