ЦИК ждет ответы из МВД и СК по поводу ряда нарушений на выборах президента

На заседании ЦИК она отметила, что комиссия завершает «многоплановый, многомерный» анализ избирательной кампании. Итоги будут подведены на «большом публичном мероприятии» в конце апреля или после майских праздников.

"Выявили целый ряд вопросов, которые выходят за рамки нашей компетенции и требуют проверки правоохранительных органов. Мы направили несколько обращений в МВД, в Следственный комитет", — сказала Памфилова.

Она уточнила, что несколько материалов, касающихся нарушений в Петербурге, были направлены в СК.