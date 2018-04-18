ЦИК ждет ответы из МВД и СК по поводу ряда нарушений на выборах президента 

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Центризбирком России направил несколько запросов в МВД и Следственный комитет в связи с выявлением в ходе выборов президента РФ возможных нарушений закона; часть из них касается ситуации в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила в среду председатель ЦИК Элла Памфилова.
На заседании ЦИК она отметила, что комиссия завершает «многоплановый, многомерный» анализ избирательной кампании. Итоги будут подведены на «большом публичном мероприятии» в конце апреля или после майских праздников.
"Выявили целый ряд вопросов, которые выходят за рамки нашей компетенции и требуют проверки правоохранительных органов. Мы направили несколько обращений в МВД, в Следственный комитет", — сказала Памфилова.
Она уточнила, что несколько материалов, касающихся нарушений в Петербурге, были направлены в СК.
Выборы президента прошли 18 марта, победу одержал Владимир Путин.