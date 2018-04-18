Чешская делегация оценила инвестиционный климат Ярославской области

Ярославская область наиболее интенсивно развивает сотрудничество со Злинским краем Чешской Республики. Взаимодействие идет в сферах бизнеса, здравоохранения, образования. В прошлом году удалось достичь договоренностей об организации на регулярной основе школьных обменов, а также контактов по линии высших учебных заведений, стажировок специалистов.

— В современных геополитических условиях российско-чешское взаимодействие приобретает особую роль как наиболее эффективный инструмент выстраивания сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах, — отметил во вступительном слове Валерий Холодов. — Мы хотим, чтобы наши чешские коллеги смогли по достоинству оценить потенциал агропромышленного комплекса Ярославской области, который сейчас развивается стремительными темпами.

Валерий Холодов подчеркнул, что в регионе проходит множество мероприятий, которые позволяют презентовать продукцию местных сельхозтоваропроизводителей широкому кругу потребителей и иностранным гостям, например, областные выставки «День поля» и «ЯрАгро». Представителям республики предложили привезти на эти мероприятия товары из Злинского края.

Мартин Башта заверил присутствующих в заинтересованности в дальнейшем сотрудничестве Чехии с Ярославской областью:

— Надеюсь, что нашим компаниям удастся найти проекты, которые бы отвечали запросам вашего региона. Мы привезли с собой представителей чешского государственного и коммерческого банковского сектора. Ярославская область интересна для чешской стороны с научно-технической, торгово-экономической и финансовой сторон.

Гостям рассказали о льготах и мерах государственной поддержки, которые существуют в Ярославском регионе. В ближайших планах — обсуждение с чешской стороной возможностей реализации конкретных совместных проектов.

В числе перспективных направлений сотрудничества были названы сельское хозяйство, торговля и туризм, а также расширение кооперационных поставок в интересах российских инновационных производств, реализация в нашей стране новых инвестиционных проектов с созданием предприятий полного цикла. Прежде всего это касается машиностроительного и станкостроительного кластеров.

В рамках официального визита чешскую делегацию также ждали встречи в формате В2В. Особую заинтересованность гости проявили к отраслям двигателестроения. В рамках визита они планируют посетить производственную площадку ЯМЗ-530 завода «Автодизель» Группы ГАЗ ».

Справка

Чешская Республика традиционно остается торговым партнером Ярославского региона. За 2017 год объем товарооборота увеличился на 18 процентов. Преимущественную долю в нем занимает импорт.

Чехия поставляет в Ярославскую область продукты питания, пиво, лекарственные средства, продукцию химических производств, изделия из пластмасс, черных металлов и алюминия, резинотехнические изделия, бумагу и картон, печатные издания, продукцию машиностроения. Основу импорта машиностроительной продукции в 2017 году составили жидкостные насосы — это 47 процентов от всего импорта страны.

Ярославская область поставляет в Чешскую Республику продукцию химических производств: технический углерод, изделия из пластмасс, резинотехнические изделия.