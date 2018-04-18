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Чешская делегация оценила инвестиционный климат Ярославской области
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Чешская делегация оценила инвестиционный климат Ярославской области 

Портал органов государственной власти Ярославской области 1 час назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
17 апреля Ярославль посетили представители деловых кругов Чехии под руководством главы экономического отдела посольства республики в Москве Мартина Башты и представителя департамента внешнеэкономической политики Министерства промышленности и торговли республики Ольги Симотовой. Их цель — оценка инвестклимата региона.
В Правительстве Ярославской области гостей принимали заместитель председателя Правительства Валерий Холодов, директор департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина, заместитель директора департамента АПК и потребительского рынка Валентина Шишина и представители торгово-промышленной палаты региона.
Ярославская область наиболее интенсивно развивает сотрудничество со Злинским краем Чешской Республики. Взаимодействие идет в сферах бизнеса, здравоохранения, образования. В прошлом году удалось достичь договоренностей об организации на регулярной основе школьных обменов, а также контактов по линии высших учебных заведений, стажировок специалистов.
— В современных геополитических условиях российско-чешское взаимодействие приобретает особую роль как наиболее эффективный инструмент выстраивания сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах, — отметил во вступительном слове Валерий Холодов. — Мы хотим, чтобы наши чешские коллеги смогли по достоинству оценить потенциал агропромышленного комплекса Ярославской области, который сейчас развивается стремительными темпами.
Валерий Холодов подчеркнул, что в регионе проходит множество мероприятий, которые позволяют презентовать продукцию местных сельхозтоваропроизводителей широкому кругу потребителей и иностранным гостям, например, областные выставки «День поля» и «ЯрАгро». Представителям республики предложили привезти на эти мероприятия товары из Злинского края.
Мартин Башта заверил присутствующих в заинтересованности в дальнейшем сотрудничестве Чехии с Ярославской областью:
— Надеюсь, что нашим компаниям удастся найти проекты, которые бы отвечали запросам вашего региона. Мы привезли с собой представителей чешского государственного и коммерческого банковского сектора. Ярославская область интересна для чешской стороны с научно-технической, торгово-экономической и финансовой сторон.
Гостям рассказали о льготах и мерах государственной поддержки, которые существуют в Ярославском регионе. В ближайших планах — обсуждение с чешской стороной возможностей реализации конкретных совместных проектов.
В числе перспективных направлений сотрудничества были названы сельское хозяйство, торговля и туризм, а также расширение кооперационных поставок в интересах российских инновационных производств, реализация в нашей стране новых инвестиционных проектов с созданием предприятий полного цикла. Прежде всего это касается машиностроительного и станкостроительного кластеров.
В рамках официального визита чешскую делегацию также ждали встречи в формате В2В. Особую заинтересованность гости проявили к отраслям двигателестроения. В рамках визита они планируют посетить производственную площадку ЯМЗ-530 завода «Автодизель» «Группы ГАЗ».
Справка
Чешская Республика традиционно остается торговым партнером Ярославского региона. За 2017 год объем товарооборота увеличился на 18 процентов. Преимущественную долю в нем занимает импорт.
Чехия поставляет в Ярославскую область продукты питания, пиво, лекарственные средства, продукцию химических производств, изделия из пластмасс, черных металлов и алюминия, резинотехнические изделия, бумагу и картон, печатные издания, продукцию машиностроения. Основу импорта машиностроительной продукции в 2017 году составили жидкостные насосы — это 47 процентов от всего импорта страны.
Ярославская область поставляет в Чешскую Республику продукцию химических производств: технический углерод, изделия из пластмасс, резинотехнические изделия.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
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