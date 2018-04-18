Ещё
В храме возле Дворцового пруда пройдёт традиционный фестиваль колокольного звона
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Напавший на школу в Башкирии вел "тетрадь смерти"
Напавший на школу в Башкирии вел "тетрадь смерти"

В храме возле Дворцового пруда пройдёт традиционный фестиваль колокольного звона 

Управа Останкинского района 1 час назад
Фото: Управа Останкинского района
В ближайший четверг храм Живоначальной Троицы в Останкине вновь станет площадкой фестиваля колокольного звона. Гостей ждет выступление профессиональных звонарей со всей России.
— Традиция пасхального перезвона очень древняя, — говорит помощник настоятеля храма иеродиакон Ювеналий (Лапшин). — Малиновый звон не смолкал в храмах всю Светлую седмицу. Есть и еще один обычай: в это время прихожанам разрешается самими позвонить в колокол.
Правда, сделать это можно будет не в храмовой колокольне, а в передвижной звоннице. Звонари покажут, как она устроена, каким образом извлекаются звуки из колоколов и предложат самостоятельно позвонить в колокола.
Начало фестиваля в 13.00; вход свободный для всех желающих. Храм Живоначальной Троицы находится напротив Дворцового пруда по адресу 1-я Останкинская улица, 7 стр. 2. (иб)
Управа Останкинского района: последние новости
Консультация специалистов Росреестра будет организована во время встречи руководства района с жителями Останкина 18 апреля В приюте в Останкине началась инвентаризация В Северо-Восточном округе проведут обработку парков от клещей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нападение на школу произошло в Башкирии281
США разместили в Греции ядерное оружие321
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда19
Засосало насмерть61
Украина показала поставленные из Польши БМП132
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:10
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти
Происшествия
01:53
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда
Происшествия
00:51
Украина показала поставленные Польшей БМП
Украина Армия
00:47
Вальяжный московский манул что-то заподозрил
Общество
00:13
Отставшего от мамаши щенка спас водитель
Общество
02:41
Оккультисты орудуют на кладбище в Челябинске
Происшествия Общество
01:07
Из терпящего бедствие лайнера вели репортаж
Происшествия
00:59
Нападение на школу произошло в Башкирии
Происшествия Пожары
02:58
Путину не везет с западноевропейскими коллегами
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение