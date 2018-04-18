В храме возле Дворцового пруда пройдёт традиционный фестиваль колокольного звона

В ближайший четверг храм Живоначальной Троицы в Останкине вновь станет площадкой фестиваля колокольного звона. Гостей ждет выступление профессиональных звонарей со всей России

— Традиция пасхального перезвона очень древняя, — говорит помощник настоятеля храма иеродиакон Ювеналий (Лапшин). — Малиновый звон не смолкал в храмах всю Светлую седмицу. Есть и еще один обычай: в это время прихожанам разрешается самими позвонить в колокол.

Правда, сделать это можно будет не в храмовой колокольне, а в передвижной звоннице. Звонари покажут, как она устроена, каким образом извлекаются звуки из колоколов и предложат самостоятельно позвонить в колокола.

Начало фестиваля в 13.00; вход свободный для всех желающих. Храм Живоначальной Троицы находится напротив Дворцового пруда по адресу 1-я Останкинская улица, 7 стр. 2. (иб)