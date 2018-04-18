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В Костроме спецкомиссия проверит процедуру обрезки деревьев
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В Костроме спецкомиссия проверит процедуру обрезки деревьев 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В Костроме началась плановая обрезка деревьев. По мнению местных экологов, она проходит с нарушениями, проверять процедуру будет специально созданная комиссия, передаёт ОТР.
Обрезка кустарников и деревьев начинается весной для «омоложения» посадок. Сейчас костромские власти провели обрезку более четырёхсот деревьев. Однако местные экологи указывают на то, что процедура проходит с нарушениями — посадки лишают крон, из-за чего они могут засохнуть. Кроме того, на деревьях могут разрастись грибы, которые будут мешать нормальному росту растений.
«Такая обрезка может привести к гибели насаждений. Как правило, при неправильной процедуре «омолаживания» до половины деревьев гибнет в ближайшие несколько лет», — сообщила биолог Галина Макеева.
В Костроме уже создана специальная комиссия, которая займётся обследованием состояния деревьев.
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