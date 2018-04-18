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Алексей Силанов стал новым главой Калининграда
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Напавший на школу в Башкирии вел "тетрадь смерти"
Напавший на школу в Башкирии вел "тетрадь смерти"

Алексей Силанов стал новым главой Калининграда 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Депутаты городского Совета депутатов выбрали нового главу Калининграда. Им стал депутат Государственной Думы седьмого созыва Алексей Силанов.
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