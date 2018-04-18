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На Петровском мосту в Липецке демонтировали рельсы старых трамвайных путей
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На Петровском мосту в Липецке демонтировали рельсы старых трамвайных путей 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
На Петровском мосту усилили четыре железобетонные опоры путепровода с левого и правого берегов реки Воронеж, разобрали более 9 тыс. квадратных метров дорожного полотна, демонтировали около километра рельсов старых трамвайных путей, 460 метров теплотрассы, а также перенесли 920 метров линии связи. О ходе реконструкции Петровского моста рассказали в управлении строительства Липецка.
Сейчас строители ремонтируют два пролётных строения моста. Они уже демонтировали железобетонные плиты и оставили металлический каркас, который будут усиливать, а пострадавшие от ржавчины детали — менять. Работы по демонтажу покрытий опор моста, их армированию и бетонированию пришлось отложить до мая из-за подъёма уровня воды в реке.
Напомним, старую часть Петровского моста закрыли на реконструкцию 23 марта. Планируется, что работы будут идти до конца декабря этого года. На ремонт моста из федерального и муниципального бюджетов выделили около 700 млн рублей.
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