Ещё
Строительные и отделочные работы в новой школе в Великих Луках завершены
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Напавший на школу в Башкирии вел "тетрадь смерти"
Напавший на школу в Башкирии вел "тетрадь смерти"

Строительные и отделочные работы в новой школе в Великих Луках завершены 

Псковская губерния 1 час назад
Строительные и отделочные работы в новой школе в Великих Луках уже завершены, сообщает пресс-служба администрации Псковской области со ссылкой на руководителя подрядной организации Анатолия Палкина. По его словам, на следующей неделе строители приступят к работам по благоустройству территории. «Строители уложат более 6 тысяч квадратных метров асфальта и более 4 тысяч — брусчатки. На футбольном поле будет спортивный газон, а на беговой дорожке — специальное безопасное покрытие — урепол. Общая стоимость работ составит более 30 млн рублей», — рассказал Палкин. Все работы должны быть завершены к началу июня. Напомним, новая трёхэтажная школа в Великих Луках расположена на проспекте Гагарина, 108 и рассчитана на 825 мест. В ней разместятся учебные классы, спортивный и актовый залы, скалодром, библиотечный медиацентр, музей, игровая для младшеклассников, мультимедийная студия и т.д. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
Псковская губерния: последние новости
Следственное управление СК РФ приняло заявление Алексея Малова по проверке слов главы Пскова о «пиндосах» В Пскове будут демонтированы пять незаконных нестационарных павильонов Глава Пскова Иван Цецерский закрыл свой аккаунт в инстаграме для общего доступа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нападение на школу произошло в Башкирии281
США разместили в Греции ядерное оружие321
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда19
Засосало насмерть61
Украина показала поставленные из Польши БМП132
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:10
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти
Происшествия
01:53
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда
Происшествия
00:51
Украина показала поставленные Польшей БМП
Украина Армия
00:47
Вальяжный московский манул что-то заподозрил
Общество
00:13
Отставшего от мамаши щенка спас водитель
Общество
02:41
Оккультисты орудуют на кладбище в Челябинске
Происшествия Общество
01:07
Из терпящего бедствие лайнера вели репортаж
Происшествия
00:59
Нападение на школу произошло в Башкирии
Происшествия Пожары
02:58
Путину не везет с западноевропейскими коллегами
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение