Строительные и отделочные работы в новой школе в Великих Луках завершены 

Строительные и отделочные работы в новой школе в Великих Луках уже завершены, сообщает пресс-служба администрации Псковской области со ссылкой на руководителя подрядной организации Анатолия Палкина. По его словам, на следующей неделе строители приступят к работам по благоустройству территории. «Строители уложат более 6 тысяч квадратных метров асфальта и более 4 тысяч — брусчатки. На футбольном поле будет спортивный газон, а на беговой дорожке — специальное безопасное покрытие — урепол. Общая стоимость работ составит более 30 млн рублей», — рассказал Палкин. Все работы должны быть завершены к началу июня. Напомним, новая трёхэтажная школа в Великих Луках расположена на проспекте Гагарина, 108 и рассчитана на 825 мест. В ней разместятся учебные классы, спортивный и актовый залы, скалодром, библиотечный медиацентр, музей, игровая для младшеклассников, мультимедийная студия и т.д. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».