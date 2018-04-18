Путин и время: без права на кадровую ошибку

Считается, что уверенная победа Путина на выборах ещё на шесть лет продлит действующий политический курс, а новая политическая эпоха для России придёт в самом конце этого президентского срока. Или незадолго до его завершения, если будут объявлены досрочные выборы. А главной интригой этого периода объявляется вопрос о фигуре преемника.

Однако это не так. Будущее России, включая вопрос о преемнике, будет определяться в самом начале президентского срока, а не в его конце.

Новая эпоха

Впервые за восемнадцать лет страна вступает в новое состояние. Наступает не только очередной срок Путина, но и новая эпоха постсоветской истории России. Первая эпоха — девяностые годы, вторая — Россия при Путине, третья — «послепутинская» Россия, которая начнётся не в 2024 году, а после инаугурации — 7 мая 2018 года. Позже за ней закрепится самостоятельное название.

С 2000 года стратегия каждого очередного президентского срока Путина разрабатывалась с расчётом подготовки к следующим президентским выборам. При Медведеве вся государственная политическая логика также была подчинена возвращению Путина. Эту логику принимали национально ориентированные элиты и народ.

С момента, когда он согласился стать преемником Ельцина , и все последующие годы Путин пребывал в состоянии нарастающего, поэтапного политического укрепления. После 7 мая он перейдёт в принципиально новое для себя качество. В этот раз нет той высоты, которую предстоит взять в виде победы на будущих президентских выборах, нет того рубежа, преодоление которого позволит обновиться и вернуться с новыми силами во власть.

Для Путина цикличные политические процессы превращаются в линейные, а завершение предстоящего политического отрезка станет не началом нового круга, а конечной точкой. Теперь президент победил на выборах для того, чтобы планировать не новый срок, а передачу власти.

Это абсолютно новая ситуация для элиты, для народа и для самого Путина.

Главный лозунг деструктивной оппозиции и антироссийских сил «Путин должен уйти» более не актуален. Само время может стать в предстоящие шесть лет главным революционером и оппозиционной силой.

Приближаясь к 2024 году, всё высшее чиновничество, как патриотическое, так и технократическое, впервые за два десятилетия начнёт психологически отдаляться от Путина, и чаще думать о своей личной «послепутинской» судьбе, чем о планах действующего президента. Это изменение в отношении к себе со стороны элит станет для самого Путина явлением новым и непривычным. Президент начнёт думать о себе в будущем времени без привязки к текущему политическому моменту.

Срок полномочий президента истечёт через 2192 дня, каждый из которых будет приближать его уход. Каждый день своего президентства Путин будет меняться. Впервые в своей практике он испытает состояние, когда у него есть только стратегические цели, но нет цели личной политической. Этот фактор станет дополнительной нагрузкой на президента при принятии им политических решений. Многие назовут это неизбежным «ослаблением».

Однако к политическому ослаблению это состояние не будет иметь отношения: к концу срока рейтинг Путина в народе может даже превысить ту поддержку, которую показали результаты выборов 2018 года. Это будет напряжение совсем иного рода. В каком-то смысле новое состояние президента может напоминать «религиозное». Очевидность завершения пути, ясное ощущение конечности времени поднимает человека над временем и над историей.

Этот фактор окажет влияние на все политические процессы в стране.

Предстоящий президентский срок станет определяющим для дальнейшей политической истории России. Но особенно важным будет то, как он начнётся. Поскольку главный принцип действующей системы остаётся неизменным.

Система важнее кадров, но создаётся из кадровых назначений

Путин поставил систему выше кадров, а стабильность системы — выше текущей политической стабильности. Эта система состоит из неизменных ценностей (суверенитет, преданность) и того баланса политических сил, общие контуры которого задаются кадровыми назначениями вначале каждого президентского срока и который не меняется «на переправе». Новые тактические кадровые решения могут приниматься в ходе всего предстоящего срока, но заданный вначале настрой останется неизменным. Так функционирует система, которую создал Путин.

Поэтому то, чем этот президентский срок завершится для страны и лично для Путина, будет определено в самом начале.

Будущее России будет определено кадровыми назначениями после инаугурации 7 мая.

Логика первых кадровых назначений зафиксирует принцип политического развития страны на все шесть лет. Эти назначения станут отражением того желаемого баланса сил, который будет выбран Путиным и заложен в фундамент политической жизни. С этим балансом все будут считаться, и он задаст те рамки и правила игры, то «настроение» (дискурс, парадигму), которые сохранятся до самого последнего дня предстоящего срока Путина. Он станет фактической отправной точкой, из которой позже сформируется политический ландшафт 2024 года и после него.

Поэтому не система будет выстроена под желаемую фигуру преемника, но фигура преемника будет подсказана существующей системой и той политической реальностью, которая возникнет с кадровыми назначениями после инаугурации.

Путин и время

Само по себе время не влияет на будущее и ничего не создаёт. На будущее влияет то, как человек относится ко времени.

Последний срок Путина делает время одним из главных политических факторов. После инаугурации заканчивается многолетняя борьба за интерпретацию Путина и начинается борьба за интерпретацию политического времени. Путин перестаёт быть объектом и становится одним из равных участников этого процесса. Задача не пустить его на самотёк, не отдать его на откуп оппозиции, технократам и политрукам.

Ясное ощущение, что собственные полномочия скоро навсегда закончатся, огромный личный опыт и переломный момент в современной политической истории мира открывают перед Путиным новые масштабы времени. Одно обладание властью, пусть значительной, не позволяет политику влиять на события среднесрочного будущего, представить это будущее через 10-20 лет. Для Путина складываются исторические, политические и психологические условия, которые позволят это делать. Заниматься не только стратегическим планированием развития страны, но и влиять на то, какими идеями и целями будет жить российское общество в ближайшие четверть века и далее. Влиять на идеологию будущего.

Поэтому главная интрига современной политической жизни России — как будет разворачиваться борьба за обладание временем и как эта борьба повлияет на первые кадровые назначения.

В борьбе за время побеждает тот, кто смотрит на него из вечности.