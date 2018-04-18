Уральские Ласточки-Премиум бьют рекорды на маршруте Москва — Иваново — Москва

По информации правительства Ивановской области, уже в первые две недели загрузка нового скоростного электропоезда на данном маршруте достигла 100%. Причины успеха — «Ласточка-Премиум» почти в 2 раза экономит время в пути, обеспечивая высокий уровень комфорта и безопасности.

Эргономика салона, удобные кресла, просторные санузлы, климат-контроль, возможность организации питания, доступ в интернет, система видеоинформирования — все это обеспечивает необходимый комфорт на протяжении всей поездки.

По словам первого заместителя генерального директора завода «Уральские локомотивы» по технической политике Виталия Брексона, для предприятия очень важна высокая оценка пассажиров. Создание линейки скоростных электропоездов, составляющих достойную альтернативу автотранспорту, а в последствии, возможно, и авиасообщению, является одной из основных целей предприятия.

Всего заводом выпущено 93 электропоезда «Ласточка», среди которых четыре состава повышенной комфортности курсируют на межрегиональном маршруте. Еще две пятивагонных «Ласточки-Премиум» готовятся к отправке на маршруты российских железных дорог в апреле текущего года.