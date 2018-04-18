В Хабаровском крае постепенно запретят рубку липы и дуба

Представители Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы сегодня, 18 апреля, вновь выступили с требованиями к федеральным властям полностью запретить заготовку древесины липы всех видов на Дальнем Востоке.

ИА « Хабаровский край сегодня» ранее писало, что эта инициатива уже вызвала негативную реакцию со стороны переработчиков леса. Они даже обвинили экологов в лоббировании интересов американских и канадских поставщиков липового шпона, которые пытаются таким способом не допустить производителей из России на перспективный китайский рынок. Утверждается, что тотальный запрет на заготовку этого сорта древесины может больно ударить по лесоперерабатывающей промышленности. Например, готовящийся к пуску в посёлке Хор карандашный завод «заточен» именно под липу.

Между тем, в Амурском филиале WWF России изучили статистику экспорта древесины липы через дальневосточные таможни. В Китай , по данным экологов, вывозится в несколько раз больше переработанной липы, чем заготавливается в тайге.

— Беспрецедентные данные по вырубке и экспорту липы, которые мы получили, требуют принятия срочных мер. Установленный переруб по липе в 4,35 раза свидетельствует об отсутствии контроля лесопользования и оборота древесины в регионе. Фактически идёт истребление ценного медоноса, государственного ресурса, необратимые последствия которого скажутся как на самой лесной промышленности, так и на пчеловодстве. Несомненно, это негативно влияет и на лесную среду в ареале тигра, — объяснил директор Амурского филиала WWF России Пётр Осипов

Лесозаготовители уверяют, что заготавливают исключительно старые липы в возрасте 170-180 лет, которые уже потеряли свои медоносные качества. Однако практически проверить в тайге, какие именно деревья идут под спил, крайне затруднительно.

Экологи предупреждают, что бесконтрольная рубка этой породы негативно скажется не только на пчеловодах, но и на самих переработчиках леса.

— Если не будут введены меры по сохранению липы, то мы столкнёмся в ближайшие 5-10 лет с ситуацией, когда и лесная отрасль однозначно пострадает (за счет того, что липа будет окончательно вырублена), и пчеловоды не смогут заниматься производством меда. Всё это приведёт не только к экономическим, но и к социальным последствиям», — выразила своё мнение старший научный сотрудник сектора лесных экосистем Федерального научного центра биоразнообразия ДВО РАН Ольга Ухваткина.

В Хабаровском крае навести порядок в заготовке липы требуют пчеловоды. Вырубка медоносных деревьев вокруг пасек может оставить их без работы.