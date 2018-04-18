Екатеринбургский депутат не увидел метро в Стратегии-2030

В актуализированной редакции Стратегического плана развития Екатеринбурга до 2030 года ничего не говорится о строительстве второй очереди метрополитена. Об этом сообщил «Уралинформбюро» депутат Екатеринбургской гордумы Олег Хабибуллин.

По словам собеседника агентства, это вскрылось в ходе обсуждения проекта плана на заседании гордумской комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию. «В разделе, посвященном ключевым параметрам развития транспортной инфраструктуры, ничего не сказано об увеличении нагрузки на метрополитен. Насколько я понял, увеличение пассажиропотока на 50 миллионов человек к 2030 году планируется за счет автобусов и трамваев», — пояснил депутат.

В разделе Стратегии-2030 о ключевых параметрах развития транспортной инфраструктуры ничего не сказано об увеличении нагрузки на метрополитен

При этом Хабибуллин признал, что развитие трамвайной сети может быть реальным спасением города от пробок в случае, если вторая ветка метрополитена к 2030 году так и не будет построена.

Впрочем, далеко не все члены комитета согласны с таким категоричным выводом. По словам депутата Дмитрия Сергина, стратегический документ не обязан прописывать «тактические» аспекты.

"Я прочитал 200 с лишним страниц этого документа. На слове «метро» внимание не заострял, но могу сказать, что о нем точно идет речь. Ведь на всех презентациях (Стратегии-2030 года — прим. ред.) представители Института экономики УрО РАН и комитета по экономике заявляют, что метро будет строиться. Кроме того, в документе предусмотрено развитие альтернативных видов транспорта, в том числе скоростных", — пояснил Сергин в беседе с "Уралинформбюро"

На официальном веб-портале мэрии Екатеринбурга опубликована старая редакция Стратегического плана. В этом документе пассажиропоток метрополитена предполагается к 2025 году увеличить до 75 миллионов человек в год, а протяженность сети подземки — до 22,7 километра. Но этот вариант, судя по тексту документа, будет возможен только в случае реализации программных мероприятий Стратегического плана.

На словах муниципальные власти не отказываются от развития метро

Тем не менее муниципальные власти на словах не отказываются от развития метро. Как заявили в начале апреля на презентации актуализированной редакции Стратегии-2030 вице-мэр Екатеринбурга Андрей Корюков и начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин, вторая очередь метрополитена появится в Екатеринбурге до 2030 года вне зависимости от того, выиграет город конкурс на проведение ЭКСПО-2025 или проиграет.

Одни из вариантов строительства второй ветки на прошлой неделе был представлен на рассмотрение главе Екатеринбурга Евгению Ройзману . Концепция разработана московским проектным институтом «Метрогипротранс». Как ранее сообщил в беседе с корреспондентом агентства главный архитектор института, президент Союза архитекторов России Николай Шумаков , в данный момент разработчики концепции ждут отмашки от руководства уральской столицы и Свердловской области , чтобы приступить к оформлению рабочей документации.

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