В Moscow Raceway рассказали об обысках, связав их с митингами в Волоколамске

Автодром Moscow Raceway выпустил сообщение для прессы, в котором рассказал о обысках, проведённых на территории спортивного комплекса 12 апреля 2018 года. Обыски проводили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции и Главного следственного управления ГУ МВД России по Московской области

Обыски проводились в рамках расследования уголовного дела в отношении неустановленных лиц, возбуждённого 10 апреля 2016 года. По данным следствия, в период с 2015 по 2017 годы несколькими юридическими лицами был причинён имущественный ущерб бюджету в размере 23 млн рублей. Одна из поименованных в постановлении компаний является арендатором помещения в административном корпусе Moscow Raceway, что позволило должностным сотрудникам ведомств провести обыски во всех помещениях автодрома.

«Были сломаны двери всех кабинетов, вскрыты сейфы с документацией, не имеющей отношения даже к арендным отношениям, демонтированы и изъяты жёсткие диски всех компьютеров, находившихся в них, а также серверы, обеспечивавшие работу спортивного комплекса. Администрация автодрома считает необходимым отметить, что подобные действия необоснованно избыточны и в большей степени преследуют цель устрашения общества. Такие действия мы считаем недопустимыми, и они не должны остаться без внимания руководства МВД и Генеральной прокуратуры », — гласит сообщение для прессы.