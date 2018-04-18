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В Moscow Raceway рассказали об обысках, связав их с митингами в Волоколамске
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В Moscow Raceway рассказали об обысках, связав их с митингами в Волоколамске 

Чемпионат.com 1 час назад
Автодром Moscow Raceway выпустил сообщение для прессы, в котором рассказал о обысках, проведённых на территории спортивного комплекса 12 апреля 2018 года. Обыски проводили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции и Главного следственного управления ГУ МВД России по Московской области.
Обыски проводились в рамках расследования уголовного дела в отношении неустановленных лиц, возбуждённого 10 апреля 2016 года. По данным следствия, в период с 2015 по 2017 годы несколькими юридическими лицами был причинён имущественный ущерб бюджету в размере 23 млн рублей. Одна из поименованных в постановлении компаний является арендатором помещения в административном корпусе Moscow Raceway, что позволило должностным сотрудникам ведомств провести обыски во всех помещениях автодрома.
«Были сломаны двери всех кабинетов, вскрыты сейфы с документацией, не имеющей отношения даже к арендным отношениям, демонтированы и изъяты жёсткие диски всех компьютеров, находившихся в них, а также серверы, обеспечивавшие работу спортивного комплекса. Администрация автодрома считает необходимым отметить, что подобные действия необоснованно избыточны и в большей степени преследуют цель устрашения общества. Такие действия мы считаем недопустимыми, и они не должны остаться без внимания руководства МВД и Генеральной прокуратуры», — гласит сообщение для прессы.
В сообщении также высказывается предположение, что действия правоохранительных органов связаны с продолжающимися в Волоколамском районе протестными акциями местных жителей против продолжения деятельности мусорного полигона «Ядрово». Отметим, что организатор митинга против «Ядрово» Артём Любимов занимался организацией спортивных мероприятий на территории Moscow Raceway.
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