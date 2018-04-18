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Компанию «УСТЭК» оштрафовали за то, что на пять дней оставила без горячей воды девять домов
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Компанию «УСТЭК» оштрафовали за то, что на пять дней оставила без горячей воды девять домов 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Прокуратура Тюмени после проверки оштрафовала АО «УСТЭК» за то, в девяти многоквартирных домах пять дней отсутствовала горячая вода. Ранее о проблемах с водой в районе улиц Широтная — Пермякова редакции 72.ru сообщили местные жители. Перебои с водой были в многоквартирных домах №№ 39, 51, 53 по улице Пермякова и №№65, 67, 69, 73, 79, 81 на Широтной. — Согласно закону, допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды составляет суммарно 8 часов в течение одного месяца, четыре часа единовременно. А при аварии на тупиковой магистрали — 24 часа подряд, — объяснили в пресс-службе областной прокуратуры. В связи с этим компанию «УСТЭК» оштрафовали на 5 тысяч рублей. Такой штраф для юридических лиц установлен административным кодексом РФ.
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