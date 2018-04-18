Компания «УСТЭК», которую оштрафовали за пятидневное отключение горячей воды, планирует обжаловать решение прокуроров 

«Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания», которая обеспечивает тюменцев теплом и горячей водой, планирует обжаловать решение прокуратуры в суде. Ранее редакция 72.ru писала, что пятитысячный штраф компания «УСТЭК» получила за пятидневное отсутствие горячей воды в девяти многоэтажках в районе улиц Широтная — Пермякова. — В отношении «Урало-Сибирской теплоэнергетической компании» вынесено постановление о привлечении к административной ответственности, но его законность не подтверждена в судебном порядке. УСТЭК намерена обжаловать данное решение, так как считает, что специалистами с 2 по 7 марта были приняты все возможные меры по нормализации режима подачи ресурса в многоквартирные дома № 39, 51, 53 по улице Пермякова и №65, 67, 69, 73, 79, 81 по улице Широтной, — пояснили в пресс-службе компании.