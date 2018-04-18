Компания «УСТЭК», которую оштрафовали за пятидневное отключение горячей воды, планирует обжаловать решение прокуроров 

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Пенсионерку, пропавшую зимой, нашли мертвой в селе под Тюменью

Потоп в ЖК «Комарово»: талая вода затекает автобусы и глушит машины

Тюменцы оживили фотографию 1942 года: для съемки искали лысых мужчин и рисовали печку