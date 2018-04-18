Сенатор призвала регионы внести проекты об участии общественных наблюдателей на муниципальных выборах 

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Любовь Глебова призвала субъекты РФ последовать примеру столичных властей и внести законопроекты об участии общественных организаций на региональных и муниципальных выборах в органы законодательной власти. Об этом она сообщила в ходе пленарного заседания верхней палаты парламента.
«На сегодняшний день субъекты РФ имеют возможность самостоятельно реализовать право такой законодательной инициативы, что, собственно, уже и сделано внесением два дня назад в Мосгордуму проекта, который позволит представителям Московской Общественной палаты быть наблюдателями на всех избирательных участках. Я позволю себе обратиться ко всем сенаторам регионов, где осенью пройдут выборы на региональном и муниципальном уровне, рассмотреть возможность внесения такого законопроекта в соответствующие органы законодательной власти», — сказала Л. Глебова.
Парламентарий отметила, что в настоящее время соответствующий закон распространяется только на выборы президента Российской Федерации. «Для расширения этой практики депутатами Госдумы, членами Совета Федерации на рассмотрение нижней палаты парламента внесен законопроект, дающий право Общественной палате и региональным общественным палатам участвовать на выборах регионального и муниципального уровня. Однако регламент прохождения этого законопроекта явно не позволит применить эту возможность в течение этих осенних выборов», — отметила Л. Глебова.