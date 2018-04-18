Хоть бы один фонарь! Район Рыбинска три года живёт без уличного освещения

На дворе 21-й век, земляне летают в космос, ныряют в глубины океана, а у наших земляков из Рыбинска … нет элементарных фонарей на улице.

В редакцию обратился пенсионер Юрий Иванов : уже три года он и его соседи просят власти установить им уличное освещение, но дело с места так и не сдвинулось.

Как в страшной сказке

Юрий Иванов живёт в районе Пригородный Рыбинска на улице с гордым и звучным названием — Суворова. Одна часть этой улицы, по которой ездят машины к кабельному заводу, с фонарями. А вторая, где живут люди, — нет.

«Посёлок у завода вообще не освещается. Дороги очень плохие, и в тёмное время не пройти по улице, там одни лужи и канавы, — рассказал Юрий Иванов. — Не дойти в магазин за хлебом. С внуками здесь уже не гуляю, коляска с малышом не проедет, и темно — хоть глаз выколи. Впору, как шахтеру, на голову вешать фонарик.

Раньше было два-три фонаря, от советской власти осталось, и то было для нас счастье. А когда новую линию проводить стали, их убрали.

У нас балконов нет, вывешиваем бельё на улицу, так его воруют. И канализации нет, живём с выгребными ямами.

Короче, как в страшной сказке — с каждым годом всё хуже и хуже».

Три с лишним года люди по этому поводу стучатся в двери различных организаций.

Бросились за помощью к депутатам. «В тёмное время суток из-за отсутствия освещения затруднен проход и проезд на ул. Суворова, Нахимова, Кутузова. Хотя бы один фонарь! — пожаловались жители. — В данном районе проживают люди пенсионного и предпенсионного возраста. Доступность медобслуживания и всех коммунальных служб затруднена!»

Обратились в горэлектросети.

«Централизованная система уличного освещения на ул. Суворова, Нахимова, Кутузова отсутствует, — ответили им в организации. — При проведении капитального ремонта воздушных линий электроснабжения был произведён демонтаж самовольно установленных светильников, подключенных безучётно. Вопросы организации уличного освещения относятся к компетенции органов местного самоуправления — управления городского хозяйства города Рыбинска».

Как же так, возмущается Юрий Анатольевич, не устанавливали жители ничего самовольно. По запросу депутатов были обращения и к губернатору Сергею Ястребову , и позже — к заменившему его на посту главы региона Дмитрию Миронову

А вот областная прокуратура признала, что права жителей были нарушены: «В нарушение указанных норм должностными лицами администрации города Рыбинска длительное время не принимались меры по организации строительства, обустройства и функционирования наружного освещения улиц Суворова и Нахимова Рыбинска».

Но это никак не повлияло на исход дела.

«Нет на нас денег»

Понесли письма и в администрацию Рыбинска: «В нашем районе завершены работы по замене линии электропередачи — деревянные столбы заменены на бетонные, провода соответствуют последним ГОСТам.

Одна беда перечёркивает всю эту работу: это полностью уничтоженное уличное освещение. С вечера до утра городской район Голодяево погружается во мрак. Под угрозой жизнь жителей, работа экстренных и коммунальных служб. Обращения в энергокомпанию, депутатский корпус, телекомпании безрезультатны. Все ссылаются на администрацию города Рыбинска».

«Обращаемся к вам с последней надеждой жители — избиратели городского района Пригородный (Голодяево)», — пытались разжалобить «чёрствые сердца чиновников» люди.

Однако ответы власть имущих никого не обрадовали.

«В 2016 году 10 опор вдоль основной дороги (около завода), проходящей по ул. Суворова, дооборудованы светильниками уличного освещения. На 2017 год бюджетных средств на проведение работ по устройству уличного освещения ул. Нахимова не предусмотрено», — такую бумагу получил Юрий Иванов и его соседи за подписью главы Рыбинска Дениса Добрякова ».

«Нет на нас денег», — вздыхает Юрий Анатольевич.

Последний, к кому обратились отчаявшиеся люди, — создателю группы общественного контроля Рыбинска Денису Николаеву . Отослали ему стопку своих жалоб и ответов чиновников — столько накопилось за три года обивания властных порогов, собрали в который раз подписи.

«Более трёх лет отсутствует искусственное освещение в тёмное время суток в районе Голодяево Рыбинска, — такое сообщение разместил в сети Денис Николаев. — Администрация как обычно ссылается на отсутствие денежных средств. Местными жителями с 2015 года были отправлены десятки заявлений, от муниципального депутата Демченко В. В. (уверявшего в предвыборную кампанию о том, что освещение будет сделано) до губернатора Ярославской области ».

Людям надо помочь, считает общественник. И сохранить их несокрушимую веру в светлое — в прямом смысле этого слова — будущее.