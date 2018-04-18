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Светящиеся птицы и цветные столбы. Каким будет бульвар на Гарифьянова
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Светящиеся птицы и цветные столбы. Каким будет бульвар на Гарифьянова 

Казанский Портал 1 час назад
Фото: Казанский Портал
В Казани представили финальную концепцию благоустройства бульвара на Гарифьянова. Проект яркий, привлекательный и поднимает настроение (особенно тем, кто живет по соседству с бульваром).
Сейчас здесь скучно и уныло. Пока бульвар на Гарифьянова — это невзрачная территория от улицы Зорге до улицы Сыртлановой, рядом с парком «Калейдоскоп». Делать тут решительно нечего. Остается только смотреть на четко высаженные деревья или хаотичные палисадники возле соседних домов. Пожалуй, все.
Невероятное освещение. На бульваре будет «будничное» освещение (чтобы было просто светло) и декоративное. Проектировщики обещают световую галерею «Цвет и свет», подвесные инсталляции в виде светящихся птиц и цветную подсветку деревьев.
Фото: park.tatar
Бульвар разрежут дорожками. Не просто так, а чтобы разделить потоки: транзитный, пешеходный, велосипедный и специальная дорожка для владельцев собак. Круговые скамьи «защитят» зоны с галькой и газонной решеткой. Никто не будет друг другу мешать.
Фото: park.tatar
Отдельная тема — арт-объекты. Они будут простыми, но в то же время эффектными. Цветные столбы, навес-туннель для уличной библиотеки, домики на деревьях и другие фигуры. В центре бульвара появится большой арт-объект в виде собаки.
Зимой будет особенно хорошо. Бульвар украсят светодиодные гирлянды на деревьях, праздничные световые скульптуры и новогодние инсталляции, парящие над тротуаром. Будет ярко и атмосферно, как на новогодней Кремлевской набережной.
Фото: park.tatar
О собаководах не забыли. Ближе к улице Зорге появится зона выгула собак с «аттракционами» и специальным ограждением. Рядом установят скульптуры — конечно же, собак. К площадке будет вести выделенная дорожка (снова о том, что никто друг другу не помешает).
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