Сотрудники «Северного издательства» принимают поздравления 

До дня ямальских СМИ, который празднуется 19 апреля — по дню рождению газеты «Красный Север», еще день, а цветы, грамоты и благодарности уже находят своих обладателей среди сотрудников ГУ «Северное издательство».
В редакции первой газеты Ямала только что торжественно наградили работников предприятия за достижения в профессиональной деятельности и победы на конкурсах. Среди высоких гостей были заместитель губернатора, руководитель аппарата главы региона Наталия Фиголь, председатель Законодательного собрания ЯНАО Сергей Ямкин, директор департамента внутренней политики ЯНАО Сергей Климентьев.
По мнению Наталии Фиголь, коллектив «Северного издательства» отличают надежность и высокий профессионализм: «На вас всегда можно положиться, вы — очень надежный партнер».
Сергей Ямкин вручил награды от регионального парламента, отметив, что красносеверцы — перевопроходцы ямальской журналистики. Спикер рассказал, что с детства привык получать актуальную информацию из первой газеты Ямала, потом информационную картину органично дополнили издания на национальных языках — «Нарьяна Нгэрм» и «Лух Авт», а также журналы — «Ямальский меридиан» и «Северяне», которые выпускает «Северное издательство».
Сергей Климентьев напомнил, что медиасфера стремительно меняется, и коллектив предприятия не отстает, работает слаженно: «Вы адекватно реагируете на вызовы времени, держите планку профессионального мастерства на высоком уровне. Желаю ни в коем случае не откатываться назад».
Отдельно слова благодарности прозвучали в адрес журналистов от представителей окружных департаментов, которые занимаются вопросами строительства, агропрома, транспорта и дорог.
Во время торжественной церемонии аплодисменты звучали в честь Ирины Новожиловой, Нины Баландиной, Оксаны Тазовой, Андрея Ткачева, Виктории Гниденко, Натальи Рыбьяковой, Василия Пырирко, Альбины Тырлиной, Ольги Сытник, Виктории Пырирко, Юлии Руденко, Анжелы Каушанской, Фёдора Морозова, Олега Рочева, Виталия Подсосонного, Дениса Рыбакова, Светланы Муртазиной, Игоря Диденко и Анны Андриенко. За высокий профессионализм при информационном сопровождении избирательной кампании выборов Президента благодарственное письмо всему коллективу от губернатора вручено директору «СИ» Эдуарду Ярмаметову.
Напомним, что в конце прошлого года газета получила награду «Достояние Ямала». Последнее время «Северное издательство» сосредоточено на развитии сети полиграфических производств и продвижении издаваемых СМИ в Интернете.