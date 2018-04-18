Сотрудники «Северного издательства» принимают поздравления

До дня ямальских СМИ, который празднуется 19 апреля — по дню рождению газеты «Красный Север», еще день, а цветы, грамоты и благодарности уже находят своих обладателей среди сотрудников ГУ «Северное издательство».

По мнению Наталии Фиголь, коллектив «Северного издательства» отличают надежность и высокий профессионализм: «На вас всегда можно положиться, вы — очень надежный партнер».

Сергей Ямкин вручил награды от регионального парламента, отметив, что красносеверцы — перевопроходцы ямальской журналистики. Спикер рассказал, что с детства привык получать актуальную информацию из первой газеты Ямала, потом информационную картину органично дополнили издания на национальных языках — «Нарьяна Нгэрм» и «Лух Авт», а также журналы — «Ямальский меридиан» и «Северяне», которые выпускает «Северное издательство».

Сергей Климентьев напомнил, что медиасфера стремительно меняется, и коллектив предприятия не отстает, работает слаженно: «Вы адекватно реагируете на вызовы времени, держите планку профессионального мастерства на высоком уровне. Желаю ни в коем случае не откатываться назад».

Отдельно слова благодарности прозвучали в адрес журналистов от представителей окружных департаментов, которые занимаются вопросами строительства, агропрома, транспорта и дорог.

Во время торжественной церемонии аплодисменты звучали в честь Ирины Новожиловой , Нины Баландиной, Оксаны Тазовой, Андрея Ткачева , Виктории Гниденко, Натальи Рыбьяковой, Василия Пырирко, Альбины Тырлиной, Ольги Сытник, Виктории Пырирко, Юлии Руденко, Анжелы Каушанской, Фёдора Морозова, Олега Рочева, Виталия Подсосонного, Дениса Рыбакова, Светланы Муртазиной, Игоря Диденко и Анны Андриенко. За высокий профессионализм при информационном сопровождении избирательной кампании выборов Президента благодарственное письмо всему коллективу от губернатора вручено директору «СИ» Эдуарду Ярмаметову.

Напомним, что в конце прошлого года газета получила награду «Достояние Ямала». Последнее время «Северное издательство» сосредоточено на развитии сети полиграфических производств и продвижении издаваемых СМИ в Интернете.