В конце апреля в парке Гагарина начнут монтировать 55-метровое колесо обозрения

В конце апреля в самарском парке им. Гагарина начнут монтировать новое колесо обозрения, сообщает samru.ru со ссылкой на администрацию областной столицы.

В настоящее время МАУ «Парки Самары» получило первые детали аттракциона — это наземный каркас массой 36 тонн. В ближайшие дни будут отгружены и другие — опоры, узел центральной оси.

Напомним, аттракцион будет гораздо выше старого колеса обозрения, работавшего в парке (его уже разобрали в связи с выходом срока эксплуатации). Оно достигнет 55 метров и сможет работать круглый год, потому что кабинки будут закрытыми и с подогревом.