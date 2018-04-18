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В конце апреля в парке Гагарина начнут монтировать 55-метровое колесо обозрения
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В конце апреля в парке Гагарина начнут монтировать 55-метровое колесо обозрения 

Волга Ньюс 1 час назад
В конце апреля в самарском парке им. Гагарина начнут монтировать новое колесо обозрения, сообщает samru.ru со ссылкой на администрацию областной столицы.
В настоящее время МАУ «Парки Самары» получило первые детали аттракциона — это наземный каркас массой 36 тонн. В ближайшие дни будут отгружены и другие — опоры, узел центральной оси.
Напомним, аттракцион будет гораздо выше старого колеса обозрения, работавшего в парке (его уже разобрали в связи с выходом срока эксплуатации). Оно достигнет 55 метров и сможет работать круглый год, потому что кабинки будут закрытыми и с подогревом.
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