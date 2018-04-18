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Сроки отключения горячей воды в столице могут сократить
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Сроки отключения горячей воды в столице могут сократить 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Об этом сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на заместителя мэра по вопросам благоустройства и ЖКХ Петр Бирюков.
По его словам, отключать горячую воду в городе начнут поэтапно после окончания отопительного сезона примерно в конце апреля. С графиком отключения можно ознакомиться на городских порталах.
Сейчас горячую воду отключают на 10 дней. Бирюков отметил, что еще восемь лет назад воду отключали на 20 и более дней. Затем сроки отключения сократили до 15 дней, а потом — до 10. При этом отказаться от отключений горячей воды нельзя, подчеркнул заммэра.
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