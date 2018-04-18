Сроки отключения горячей воды в столице могут сократить

Об этом сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на заместителя мэра по вопросам благоустройства и ЖКХ Петр Бирюков.

По его словам, отключать горячую воду в городе начнут поэтапно после окончания отопительного сезона примерно в конце апреля. С графиком отключения можно ознакомиться на городских порталах.

Сейчас горячую воду отключают на 10 дней. Бирюков отметил, что еще восемь лет назад воду отключали на 20 и более дней. Затем сроки отключения сократили до 15 дней, а потом — до 10. При этом отказаться от отключений горячей воды нельзя, подчеркнул заммэра.