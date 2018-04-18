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Автобусы к дачному сезону готовы: публикуем летнее расписание тюменских садоводческих маршрутов
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Автобусы к дачному сезону готовы: публикуем летнее расписание тюменских садоводческих маршрутов 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Сезонные дачные маршруты в Тюмени возобновят работу со следующей субботы, 28 апреля. Так как этот день считается рабочим, автобусы в этот выходной будут курсировать по расписанию будней. В дальнейшем можно ориентироваться на уже утверждённый график. В ближайшее время эта информация появится на остановочных пунктах, а уже сейчас вы можете узнать данные про нужный маршрут на 72.ru.
— На дачных направлениях в этом году будут работать 55 автобусов в рабочие дни и 73 — в выходные. Если есть вопросы по расписанию того или иного пригородного маршрута, звоните в нашу справочно-информационную службу на номер 8-800-250-07-22, — посоветовали в МКУ «Тюменьгортранс».
Для вашего удобства публикуем таблицу с летним расписанием дачных маршрутов. При просмотре с компьютера/планшета/ноутбука нажмите на изображение, чтобы приблизить. Со смарфонов рекомендуем смотреть расписание в онлайн-режиме, перейдя по этой ссылке.
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