Автобусы к дачному сезону готовы: публикуем летнее расписание тюменских садоводческих маршрутов

Сезонные дачные маршруты в Тюмени возобновят работу со следующей субботы, 28 апреля. Так как этот день считается рабочим, автобусы в этот выходной будут курсировать по расписанию будней. В дальнейшем можно ориентироваться на уже утверждённый график. В ближайшее время эта информация появится на остановочных пунктах, а уже сейчас вы можете узнать данные про нужный маршрут на 72.ru.

— На дачных направлениях в этом году будут работать 55 автобусов в рабочие дни и 73 — в выходные. Если есть вопросы по расписанию того или иного пригородного маршрута, звоните в нашу справочно-информационную службу на номер 8-800-250-07-22, — посоветовали в МКУ «Тюменьгортранс».

Для вашего удобства публикуем таблицу с летним расписанием дачных маршрутов. При просмотре с компьютера/планшета/ноутбука нажмите на изображение, чтобы приблизить. Со смарфонов рекомендуем смотреть расписание в онлайн-режиме, перейдя по этой ссылке.