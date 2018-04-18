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Пассажирку рейса WN-1380 едва не высосало через разбитый иллюминатор
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Пассажирку рейса WN-1380 едва не высосало через разбитый иллюминатор 

AirCargoNews.ru 1 час назад
17 апреля авиалайнер B737-700 компании Southwest (бортовой N772SW) выполнял рейс WN-1380 из нью-йоркского аэропорта La Guardia в Даллас с 143 пассажирами 5 членами экипажа на борту, когда произошла серьезная авария левого двигателя. Самолет уже поднялся на высоту FL320 и в этот момент оторвалась одна из лопаток крыльчатки левого двигателя (CFM56), части которой вместе с элементами поврежденного диффузора ударили в бок фюзеляжа, разбив окно одного иллюминатора и вызвав декомпрессию салона. Экипаж и пассажиры одели кислородные маски, а пилоты сообщили в диспетчерскую о повреждении и пожаре в двигателе (уже отключенном). Затем они начали аварийное снижение в аэропорту Филадельфии. Экипаж потребовал прибытия в аэропорт медицинских и спасательных служб из-за нескольких раненных на борту. Когда самолет находился на короткой прямой, диспетчеры проинформировали спасательные службы об отверстии в левой части фюзеляжа. Самолет успешно приземлился на взлетно-посадочную полосу 27L и остановился на соседней рулежной дорожке. Спасательные службы обработали левый двигатель огнегасящими средствами, одновременно эвакуировав пассажиров и доставив их в здание терминала. Пассажирка, сидевшая у окна, которое было разбито частями двигателя была перевезена в больницу с серьезными травмами, где вскоре скончалась. Другие пассажиры рассказали, что погибшая позднее пассажирка была почти высосана из самолета через иллюминатор, и втянута внутрь другими лицами. Кроме нее ранения получило еще семь человек. На место инцидента прибыла группа экспертов из Национального света по транспортной безопасности (NTSB), которые будут выяснять причины. По предварительному сообщению NTSB, лопатка крыльчатки номер 13 обломилась у самой втулки, а дальнейшие исследования показали усталость метала в этом месте. Кусок покрытия двигателя был найден на земле в 100 км на запад от Филадельфии. Капитан воздушного судна (женщина) и второй пилот (мужчина), как отметили эксперты, действовали в критической ситуации безукоризненно и спасли жизнь многих пассажиров.
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