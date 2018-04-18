Глюк’oZa призналась в проблемах с запрещенными веществами

По случаю 15-летия творческой деятельности поп-исполнительница Глюк’oZa, настоящее имя которой Наталья Чистякова-Ионова, решила пооткровенничать с журналистами. В 12 лет артистка уже снималась в кино и имела множество совсем не детских вредных привычек. У ее родителей были проблемы с алкоголем, а воспитанием девочки занималась бабушка.