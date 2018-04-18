Ещё
Глюк’oZa призналась в проблемах с запрещенными веществами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Напавший на школу в Башкирии вел "тетрадь смерти"
Напавший на школу в Башкирии вел "тетрадь смерти"

Глюк’oZa призналась в проблемах с запрещенными веществами 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
По случаю 15-летия творческой деятельности поп-исполнительница Глюк’oZa, настоящее имя которой Наталья Чистякова-Ионова, решила пооткровенничать с журналистами. В 12 лет артистка уже снималась в кино и имела множество совсем не детских вредных привычек. У ее родителей были проблемы с алкоголем, а воспитанием девочки занималась бабушка.
Сейчас звезда благодарит Максима Фадеева за то, что когда-то он выделил ее из толпы таких же, как она сама, трудных подростков и прославил на всю страну. Также певица благодарна своему супругу Александру за то, что смог «разбудить» в ней женственность и побороть юношеские комплексы, передают Super.ru.
WomanHit.ru: последние новости
Приемная дочь Хворостовского ждет ребенка Ксения Собчак: «Аризона, я буду скучать» Началова испугала фолловеров снимком в купальнике
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нападение на школу произошло в Башкирии281
США разместили в Греции ядерное оружие321
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда19
Засосало насмерть61
Украина показала поставленные из Польши БМП132
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:10
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти
Происшествия
01:53
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда
Происшествия
00:51
Украина показала поставленные Польшей БМП
Украина Армия
00:47
Вальяжный московский манул что-то заподозрил
Общество
00:13
Отставшего от мамаши щенка спас водитель
Общество
02:41
Оккультисты орудуют на кладбище в Челябинске
Происшествия Общество
01:07
Из терпящего бедствие лайнера вели репортаж
Происшествия
00:59
Нападение на школу произошло в Башкирии
Происшествия Пожары
02:58
Путину не везет с западноевропейскими коллегами
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение