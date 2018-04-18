Парламентарии из Замбии выразили желание чаще встречаться с коллегами из РФ

Парламентарии Республики Замбия хотят чаще встречаться с коллегами из России , перенимать их опыт и вместе решать существующие проблемы. Об этом заявил 18 апреля председатель Национальной ассамблеи Республики Замбия Патрик Матибини, выступая на пленарном заседании в Совете Федерации

«Мы обеспокоены тем, что взаимодействие между нашими парламентами носит ограниченный характер, а, между тем, надо активизировать сотрудничество, чтобы укрепить отношения на парламентском уровне», — сказал Матибини.

Он напомнил, что в последний раз парламентская делегация из Замбии приезжала в Россию в 2008 году для налаживания каналов парламентской дипломатии. В 2012 году посол РФ в Замбии Борис Малахов посетил Национальную ассамблею республики.

«Я надеюсь, что наши парламенты с опорой на эти контакты и на другие доступные нам средства — создание парламентской группы дружбы с южно-африканскими странами — будут развивать наши парламентские и дипломатические связи», — обратился глава замбийского парламента к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко

Также Матибини отметил, что власти Замбии рассчитывают установить сотрудничество с российским парламентом в области модернизации систем безопасности, интернет-технологий, наращивания возможности парламентских комитетов по анализу законопроектов и обеспечению надзора за деятельностью исполнительной власти.

Кроме того, он подчеркнул, что приветствует тёплые и дружественные отношения, которые сложились между Россией и Замбией, а также напомнил, что СССР был первым государством, признавшим независимость Замбии.

«Сегодня наши отношения основаны на взаимном доверии и взаимопонимании», — добавил Матибини.

Он подчеркнул, что Замбия является одним из основных и крупнейших получателей российских государственных стипендий из всех стран, расположенных к югу от Сахары.

«Россия также помогает Замбии развивать потенциал вооружённых сил и правоохранительных органов . Содействие оказывается в миротворческой деятельности, в борьбе с терроризмом и незаконной миграцией», — подчеркнул спикер.

Он напомнил, что в 2017 году между странами было подписано четыре меморандума.

Первый касается подготовки специалистов-ядерщиков, второй —ядерной безопасности и регулирования атомной энергетики, третий касается сотрудничества в области применения ядерных технологий и ещё один — проектирования и создания центра ядерной науки и технологии.

Валентина Матвиенко поблагодарила замбийского коллегу за выступление.