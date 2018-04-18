Волонтеры из Югры помогут в организации форума «УТРО-2018»

Приём заявок среди волонтёров на участие в «УТРО — 2018» закончился. 106 добровольцев изъявили желание поучаствовать в масштабном проекте.

Из всех заявленных волонтёров сотрудники дирекции форума выберут лишь 50 человек, достойных участвовать в организации молодёжного мероприятия. Для этого со всеми заявителями проведут собеседования, как в очной форме, так и при помощи «скайпа», сообщается на официальном сайте форумутро.рф.

Обучение отобранных волонтёров пройдёт на форуме «Зауралье» с 28 апреля по 1 мая.

Медиаволонтеры займутся транслированием происходящего на форуме в социальных сетях, а остальные добровольцы будут помогать в организации различных конкурсов и спортивных мероприятий, а также встречать, размещать и заниматься регистрацией приехавших участников, координировать и сопровождать по площадкам гостей, экспертов и делегации.

В этом году форум «УТРО-2018» пройдёт в Курганской области . Состоять он будет из двух смен по 5 дней: с 20 по 25 июня и с 25 по 30 июня.

На это мероприятие съезжаются лидеры молодёжи из разных сфер: науки, образования, бизнеса, добровольчества из разных регионов России , а также стран ближнего зарубежья.

Напомним, что этот форум проводится с 2011 года в разных областях Уральского федерального округа, так в 2016 году форум проходил в Югре

Регистрация желающих поехать на форум в качестве участника ещё продолжается. Вся необходимая информация есть на официальном сайте: форумутро.рф.