«Мобильный доктор» презентовал спецпроект для «фармы»

С 1 января 2018 в силу вступил федеральный закон о телемедицине, в рамках которого стало возможным и полностью легальным получить удаленные консультаций врачей. Это открывает новые возможности для фармацевтических брендов, которые заинтересованы в выходе на активную молодую аудиторию, готовую пользоваться удаленными медицинскими консультациями онлайн, а также на врачей, непосредственно оказывающих консультации на телемедицинской платформе.

Благодаря телемедицине частные лица и сотрудники компаний получили возможность доступа к онлайн-консультациям педиатров, терапевтов, кардиологов и врачей других специальностей через мобильные приложения на iOS и Android, номер горячей линии 8 800, а также через онлайн-чат.

Согласно исследованиям, проведенным маркетинговым отделом платформы «Мобильный доктор», россияне готовы решать часть проблем и вопросов, связанных со здоровьем и образом жизни удаленно. Так, например, более 40% респондентов указали, что попадали в ситуации, когда им была необходима консультация врача, но не было возможности попасть на прием.

При этом более половины опрошенных, испытывая те или иные симптомы, сначала ищут информацию в интернете, чтобы понять, что это за болезнь.

Очевидный тренд использования онлайн-технологий в медицине открывает новые возможности более тесного взаимодействия производителей медицинских препаратов с конечным потребителем. Теперь у фармбрендов есть уникальная возможность присутствовать на всех этапах коммуникации врач-пациент.

Одной из самых активных аудиторий сервиса на данный момент являются молодые родители с детьми. Это mobile-friendly аудитория, которая готова обращаться к сервису несколько раз в течение года:

В рамках проекта «Мобильный доктор» разработано предложение для фармацевтических компаний, которое позволяет интегрировать рекламу препаратов, забрендировав web-интерфейс врача, личный кабинет клиента, а также используя интеграцию в скрипты, мобильную rich-media рекламу и различные интерактивные форматы, в том числе outstream-видео.

* не является реализованным кейсом, приводится в качестве примера

* не является реализованным кейсом, приводится в качестве примера

«Мобильный доктор» является инвестиционным проектом группы компаний Vengo Group, среди активов которой одна из крупнейших премиальных мобильных сетей iVengo Mobile, а также сеть outstream-видео рекламы Vengo Vision. Для продвижения проекта на b2c аудиторию будет использован весь доступный инвентарь озвученных рекламных активов.

За год реализации спецпроекта планируется охват более 25 млн уникальных пользователей по всей России , а также более 20 000 пользователей, которые воспользуются телемедицинскими услугами.

Отличием платформы «Мобильный доктор», с точки зрения позиционирования, является контроль качества оказываемых услуг за счет использования врачей, находящихся исключительно в штате компании и оказывающих телемедицинские консультации из собственного контакт-центра, не используя подходы «market-place» и «uber» . Скрипты консультаций для врачей разработаны дипломированным медицинским директором на базе доказательной медицины.

Во втором квартале текущего года компания планирует получить медицинскую и фармацевтическую лицензии, что позволит расширить спектр оказываемых консультаций, а также организовывать покупку и доставку безрецептурных лекарственных препаратов сразу после телемедицинской консультации (после принятия закона о фармацевтической дистанционной торговле).

На данный момент сервис оказывает консультации в следующих сферах: терапия, педиатрия, кардиология, неврология, психотерапия, консультации по питанию и здоровому образу жизни. Спектр узкоквалифицированных специалистов постоянно расширяется.

Запросить стоимость и формы участия в проекте вы можете по адресу sales@mobdoctor.ru. Начало интеграций запланировано на май 2018 года, сама платформа «Мобильный доктор» уже запущена в коммерческую эксплуатацию для частных и корпоративных клиентов.

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