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Альманах объектов культурного наследия планируют выпустить в Севастополе
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Альманах объектов культурного наследия планируют выпустить в Севастополе 

ТАСС 1 час назад
СЕВАСТОПОЛЬ, 18 апреля. /ТАСС/. Альманах объектов культурного наследия планируют выпустить в Севастополе по итогам работы первой конференции «Сохранение культурного наследия города Севастополя», которая проходит в городе-герое 18 апреля в Международный день памятников и исторических мест. Об этом ТАСС перед началом конференции сообщил начальник Управления охраны объектов культурного наследия Севастополя Михаил Рязанцев.
Он отметил, что целью конференции является обсуждение вопросов, посвященных объектам культурного наследия как объектам эстетики и историко-культурным доминантам. Кроме того, речь пойдет о проблемах реставрации. «Мы планируем это все оформить в альманах объектов культурного наследия Севастополя», — сказал Рязанцев.
Он отметил, что эта первая конференция является началом диалога власти, сотрудников севастопольских музеев, реставраторов и общественности. В дальнейшем подобные мероприятия планируется проводить регулярно, что позволит снять много вопросов, которые возникают при принятии решений о реставрации.
В Севастополе насчитывается более 2 тыс. объектов культурного наследия, в городе функционирует много музеев, рассказывающих об истории Севастополя, обороне города в годы Крымской (1853-1856) и Великой Отечественной (1941-1945) войн. Особой популярностью у туристов пользуется музей-заповедник «Херсонес Таврический».
О конференции
В ходе конференции будут заслушаны доклады о сохранении объектов культурного наследия, находящихся в ведении Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя, музея-заповедника «Херсонес Таврический», исторических объектов в Балаклаве, а также памятников и монументов города-героя.
Международный день памятников и исторических мест, также известный как День всемирного наследия, установлен в 1982 году Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест (ICOMOS) при ЮНЕСКО. Его целью является привлечение внимания общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия.
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