Центр Курска на два дня останется без горячей воды

Специалисты Курского филиала ПАО «Квадра» , готовясь к новому отопительному сезону, испытают теплосети, подключенные от ТЭЦ-4 и котельной ООО «ТГК». Для этого температуру воды трубопроводах поднимут до 105℃.

Как рассказал управляющий филиала Александр Воронина, такие испытания проводятся раз в пять лет, чтобы оценить способность теплосетей нести максимально возможные нагрузки в пиковые моменты отопительного сезона. Если какие-либо участки сетей при нагревании не выдержат испытаний, то их заменят. На время испытаний, с 19 апреля 8.00 до 20 апреля 20.00, в историческом центре города и завокзальной части Железнодорожного округа отключат горячую воду.