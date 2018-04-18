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Центр Курска на два дня останется без горячей воды
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Центр Курска на два дня останется без горячей воды 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Специалисты Курского филиала ПАО «Квадра», готовясь к новому отопительному сезону, испытают теплосети, подключенные от ТЭЦ-4 и котельной ООО «ТГК». Для этого температуру воды трубопроводах поднимут до 105℃.
Как рассказал управляющий филиала Александр Воронина, такие испытания проводятся раз в пять лет, чтобы оценить способность теплосетей нести максимально возможные нагрузки в пиковые моменты отопительного сезона. Если какие-либо участки сетей при нагревании не выдержат испытаний, то их заменят. На время испытаний, с 19 апреля 8.00 до 20 апреля 20.00, в историческом центре города и завокзальной части Железнодорожного округа отключат горячую воду.
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