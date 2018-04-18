В Самаре могут продлить маршрут 35-го автобуса

Там привели в порядок ливневую канализацию и переложили асфальт. Кроме того, по просьбам жителей установлена остановка напротив торгового центра.

Глава администрации Советского внутригородского района Самары Вадим Бородин рассказал, что жители неоднократно обращались по поводу продления маршрута автобуса № 35. В настоящее время он поворачивает на улицу Советской Армии и уходит на ул. Антоново-Овсеенко. «Жители просят продлить его до ул. 22-го Партсъезда, так как там находится Самарский государственный университет путей сообщения, роддом, а также клиника Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т. И. Ерошевского», — отметил Вадим Бородин.