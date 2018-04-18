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Иркутские активисты ОНФ будут отстаивать создание зеленого щита
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Иркутские активисты ОНФ будут отстаивать создание зеленого щита 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Ранее в региональный парламент поступило письмо от председателя общественной палаты Приангарья, который отозвал пакет документов, включающий ходатайство регионального отделения ОНФ о создании зеленого щита вокруг Иркутска. Как отметил координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Кузьма Алдаров, причина отзыва протокола — необходимость уточнения данных о площади будущего зеленого щита.
"Мы полагаем, что председатель общественной палаты Иркутской области превысил свои полномочия, единолично отозвав протокол общественных слушаний. Общественная палата — это коллегиальный орган, и публичные слушания были организованы и проведены в соответствии с законодательством. К тому же федеральный закон о лесопарковых защитных поясах не предусматривает подобной процедуры. Региональное отделение ОНФ обратится в прокуратуру области для правовой оценки сложившейся ситуации", — отметил он.
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