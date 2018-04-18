Иркутские активисты ОНФ будут отстаивать создание зеленого щита 

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"Американцы напуганы". Политолог об отсрочке новых антироссийских санкций

Левые силы проведут праймериз для определения кандидата в мэры Москвы

Прокуроры за год не допустили 42% внеплановых выездных проверок бизнеса